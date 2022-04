L’edifici residencial del número 1 del carrer de Pedras Negras, al bell mig de Lisboa, és un dels molts que amb el pas del temps s’han buidat de veïns per convertir-se en oficines. Al primer pis, un dibuix a la paret dóna la benvinguda a l’Impact Hub, un dels múltiples espais de coworking que en els últims anys han proliferat a la ciutat davant la imparable arribada de nòmades digitals, joves treballadors a distància que recorren el món amb el seu ordinador portàtil a sobre.

Una és Kate Shifman, una jove nord-americana especialitzada en màrqueting digital que va decidir instal·lar-se a Portugal després de passar unes vacances al país amb una amiga. «Em vaig enamorar de la llum de Lisboa, el blau del cel…, colors que no es veuen a la costa est dels Estats Units», explica, entre glop i glop de te. «Després vaig veure les platges i els penya-segats i vaig pensar: He de viure aquí. Un any després vaig deixar la meva feina a Nova York i em vaig instal·lar a Portugal».

Dues ciutats recomanables

Una ràpida visita al portal nomadlist.com és suficient per comprovar que Portugal és una de les destinacions preferides a nivell mundial pels nòmades digitals. Les dues principals ciutats del país, Lisboa i Porto, es troben entre els cinc millors llocs del món per instal·lar-se, segons aquesta pàgina especialitzada, a causa del cost de vida assequible, a una àmplia oferta d’oci, a la seguretat i al bon nivell d’anglès de la població, entre altres motius.

Una altra ciutat destacada és Ericeira, una petita localitat costanera a 35 quilòmetres de la capital, que ha esdevingut el lloc ideal per als treballadors a distància i amants del surf. L’augment del nombre d’estrangers residents en aquest municipi ha portat Shifman a iniciar ArtHouse, el seu propi projecte de coliving, mentre que en altres destins, com Madeira, creixen les col·laboracions entre les administracions públiques i les empreses privades per atraure més potencials residents .

Aposta per Madeira

Gonçalo Hall, cofundador de la companyia NomadX, és el principal impulsor del que ha estat considerat el primer llogaret per a nòmades digitals d’Europa, situat a Ponta do Sol, a la principal illa de l’arxipèlag. Gràcies a un acord amb el Govern autònom de Madeira, més de 5.000 treballadors a distància de tot el món han passat per aquesta localitat i per altres projectes posteriors en diversos municipis de les illes en el darrer any. Les autoritats locals han habilitat espais gratuïts per treballar i una oferta de lleure. Cosa que, segons Hall, ha contribuït a l’èxit del projecte.

«Des de l’inici del projecte vam pensar a crear una comunitat per atraure més persones. No gastem diners en màrqueting, el boca a boca és més efectiu», assegura Hall, que afegeix que l’organització d’activitats esportives i de xerrades sobre negocis i emprenedoria són un incentiu que se suma a les particularitats de Madeira com a destinació turística. L’impulsor del projecte sosté que aquestes iniciatives són positives per a l’economia local i destaca la col·laboració del govern regional per fer-ho possible. «Els poders locals i nacionals han tingut un paper facilitador que ha ajudat a crear aquesta comunitat més ràpid».

Polítiques públiques

A nivell nacional, Portugal està treballant des de fa una dècada per esdevenir el Silicon Valley europeu. L’arribada el 2015 del Web Summit, una de les fires de tecnologia i innovació més importants del món, ha donat al país -i especialment a Lisboa- un impuls a la captació d’inversions i a la creació d’empreses emergents. A la capital portuguesa, la incubadora Startup Lisboa ha permès desenvolupar 400 noves empreses i generar prop de 4.500 llocs de treball des del seu naixement fa 10 anys, segons explica l’organització.

A aquesta aposta se sumen els incentius fiscals aprovats poc després de la crisi del 2008, que estipulen una retenció fixa del 20% en l’IRPF durant 10 anys per als treballadors estrangers que s’instal·lin a Portugal per treballar en determinats sectors, com l’informàtic o el del disseny. Una mesura molt criticada pels partits d’esquerres, però que l’actual Govern socialista pretén ampliar encara més per donar cabuda a nòmades digitals amb professions que, per ara, no es poden beneficiar d’aquest règim.

Aquestes polítiques han contribuït a l’augment exponencial de residents estrangers en els darrers anys. Segons dades del Servei d’Estrangers i Fronteres (SEF), la població estrangera al país s’ha duplicat entre el 2015 i el 2020, amb cada vegada més protagonisme dels ciutadans europeus, especialment britànics, francesos i italians. Un fenomen que la sociòloga i especialista en polítiques d’habitatge Sandra Marquês Pereira atribueix al concepte de geoarbitratge, que consisteix a obtenir ingressos de països amb rendes mitjanes o altes i gastar-los en altres llocs on el cost de la vida és inferior.

«L’objectiu dels nòmades digitals és capitalitzar al màxim els seus ingressos en llocs amb una bona qualitat de vida –explica Marquês Pereira, professora de l’Institut Universitari de Lisboa–. Al fet que els preus de l’habitatge encara no siguin prohibitius per a molts, se sumen els beneficis en l’estil de vida, relacionats amb el clima, l’oferta d’oci o la ubicació geogràfica». Segons la sociòloga, les restriccions de viatge durant la pandèmia van provocar que algunes persones renunciessin a instal·lar-se en regions molt allunyades dels seus països d’origen, com el sud-est asiàtic, i optessin per destinacions com Portugal.

El preu a pagar

Pereira admet que encara no hi ha prou dades per valorar l’impacte que aquesta situació pot tenir en el preu dels lloguers, ja prou elevats a la capital portuguesa pel fort creixement del turisme en els anys previs a la pandèmia, però reconeix que els nòmades digitals tenen tendència a concentrar-se en les zones de la ciutat amb una alta oferta d’allotjaments turístics i especialment castigades per la gentrificació.

A aquests allotjaments se suma la proliferació dels portals de lloguer d’habitatges a mig termini, entre els quals hi ha el de la companyia txeca Flatio, que es va instal·lar a Portugal el 2020 i que compta amb més de 4.000 anuncis publicats per a prop de 2.000 propietaris. «Hem fet una bona inversió; el 2021 vam tenir milers de reserves de nòmades digitals a través del nostre portal i vam batre els rècords que vam registrar a la República Txeca», assegura el president de la companyia, Radim Rezec.

Rezec sosté que les estades a mig termini tenen un impacte molt menor al mercat del lloguer que el dels apartaments turístics i afirma que, alhora, poden contribuir a millorar els ingressos dels propietaris i repercutir positivament en l’economia local. Pereira coincideix que l’impacte no és comparable, però adverteix que la falta de justícia fiscal i els salaris baixos col·loquen la població local en una situació de desigualtat difícilment corregible.