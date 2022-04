El sector agroalimentari representa el 19% del PIB català i genera més de 177.000 llocs de treball, segons un estudi publicat dijous per la Generalitat coincidint amb la celebració de la Fira Alimentària. Amb una facturació agregada superior als 43.000 milions d’euros i un ecosistema format per gairebé 5.000 empreses i més de 57.000 explotacions agrícoles, ramaderes i de la pesca, és el primer sector econòmic del país. Les xifres també situen Catalunya com el principal exportador agroalimentari de l’Estat, amb una quota del 22%. L’any 2021, el país va exportar productes alimentaris per 12.878 milions d’euros, un 16% del total de les vendes a l’estranger.

El gruix del sector es troba en la indústria de l’alimentació i begudes, formada per 4.253 empreses que sumen una facturació de més de 30.000 milions d’euros i ocupen més de 90.000 persones. Per altra banda, la indústria auxiliar directament vinculada al sector reuneix 658 empreses, 31.000 treballadors i unes vendes de 8.300 milions d’euros, mentre les explotacions agrícoles generen 4.690 milions d’euros en ingressos i donen feina a més de 55.000 persones. Pel que fa als principals segments del sector, la indústria càrnia representa un 31% de les vendes totals, seguides pel fine food, que inclou productes com la xocolata, els làctics i les begudes no alcohòliques (30%); els olis vegetals (8%), les begudes alcohòliques (7%) i les fruites i verdures (3%).