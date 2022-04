La paraula metavers s’ha convertit en una de les més populars del moment gràcies a l’auge de la tecnologia blockchain i a l’impacte de la pandèmia. Etimològicament, està formada pel prefix d’origen grec «meta», que significa més enllà, i l’arrel «vers», derivada del terme univers. Fa referència a una realitat immersiva a la qual els usuaris acudeixen amb dispositius de realitat virtual i augmentada, i on interactuen com si es tractés del món físic. Les grans marques intenten obrir-se camí i ser referents en aquesta esfera tridimensional en què els objectes reben el nom de NFT i on les criptomonedes són l’efectiu.

Els experts, per la seva banda, confien que, amb inversió, col·laboració publico-privada i alguns anys més de desenvolupament tecnològic, el metavers impactarà fortament en la interacció de les persones amb la xarxa, el treball i la resta de la societat. Es calcula, fins i tot, que el seu negoci pot assolir els 800.000 milions de dòlars -uns 722.869 milions d’euros- el 2024, segons Bloomberg Intelligence. I, en aquest context, com evolucionaran els diferents sectors econòmics i els seus perfils professionals? Els treballadors del sector immobiliari podran fer «tours» de manera virtual, copiant estructures reals i plans al metavers, segons explica Sergi Ramo, CEO de groWZ Consultants. I els seus clients hi podran comprar l’espai físic, paral·lelament al virtual. «Un espai de 90 metres quadrats al metavers pot costar uns 20.000 euros, encara que dependrà del barri i les característiques», indica Cai Felip, CEO d’Union Avatars. La immobiliària espanyola Metrovacesa, en particular, ha estat una de les primeres a comercialitzar propietats del món físic al metavers. Classes en 3D Els professors, d’altra banda, veuran les classes en 3D com a aliades per explicar el seu temari: «És un dels sectors que entraran més fort al metavers perquè les noves experiències i la realitat virtual immersiva milloren l’aprenentatge i el compromís a l’aula», afirma Xavier Delgado, professor de l’Institut Damià Campeny. Les indústries podran crear metafàbriques on fer experiments i proves per veure com funcionen els components abans d’implementar-los en les fàbriques reals, o predir les conseqüències del seu funcionament; una cosa que ja estan creant gegants com Hyundai. Els professionals del turisme podran oferir un producte virtual de qualitat gràcies a l’experiència de 360 ​​graus. «Es tracta d’una vivència increïble amb el poder de traslladar-se a la destinació de visita amb els dispositius de realitat virtual. No té res a veure amb la pantalla de l’ordinador», afegeix Xavier Delgado. El sector del retail i la distribució veuran en el nou escenari una eina de màrqueting i un altre punt de venda amb una «proposta més immersiva», segons Delgado.