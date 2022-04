Una de les empreses gironines que està experimentant de primera mà el boom de la instal·lació de plaques fotovoltaiques és Mateu Nierga, una de les empreses que fa més temps que es dedica al sector a Espanya. «L’any 2000 vam ser els que vam fer la instal·lació fotovoltaica d’autoconsum més gran d’Espanya en aquell moment. Va ser per a una nau industrial d’un empresari i vam instal·lar-hi 100 kilowatts. Vam haver d’anar a Madrid en persona a comprar les plaques al fabricant, perquè no s’ho creia», rememora Txemi Mateu, gerent de la firma.

Des de llavors, Mateu Nierga no ha parat de muntar plaques solars, si bé en aquest darrer any se’ls ha girat més feina que mai. «A partir del juliol, quan van començar a pujar els preus de l’energia, moltes empreses van veure en l’autoconsum la manera de revertir l’augment dels costos. Abans se n’anaven fent, de plaques, però com que moltes empreses tenien l’electricitat contractada amb preus més econòmics preferien no fer la inversió», assegura. Ara treballen amb tot tipus d’empreses: tanatoris, granges, indústries, supermercats... «Empreses que necessiten grans quantitats d’energia. Actualment estem fent entre cinc i sis instal·lacions a la setmana», diu Mateu. L’auge també ha fet decantar la balança en detriment dels consumidors particulars: «Fins ara el 80% d’instal·lacions les fèiem a particulars, i el 20% restant a empreses. Ara el 60% són a particulars i el 40% a empreses, i la xifra d’aquestes últimes pujarà en el temps».

De moment han pogut encaixar bé els canvis derivats de l’augment de feina, però Mateu tem que hi puguin haver problemes per la manca de material i la falta de tresoreria.