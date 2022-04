L'auge de les inversions en criptomonedes està generant organitzacions que utilitzen trucs de fraus piramidals per enganxar els seus seguidors, molts dels quals són joves. A Badalona, aquest cap de setmana s'està celebrant una convenció sobre criptodivises organitzada per una empresa acusada d'estafa, on han acudit milers de joves d'arreu. Encara que la tecnologia que es ven en aquest acte al Palau Olímpic sigui disruptiva, la promesa de fer diners fàcil es basa en "la mateixa estafa de sempre, però revestida amb una altra pell", detalla un expert en finances digitals. És més, els psicòlegs adverteixen que les plataformes adopten "comportaments sectaris" per aprofitar-se d'aquesta "versió moderna de la ludopatia".

El món de les finances s'està adaptant a aquest nou mercat, que té un valor aproximat de 2 bilions de dòlars –el 10% del PIB dels Estats Units– i que ja compta amb 17.000 tipus de criptomonedes on invertir. Bitcoin és la criptomoneda més popular, amb un 40% de quota de mercat, seguit d'Ethereum, que té una mica menys del 20% de les inversions. Un dels factors que expliquen la seva elevada demanda són l'esperança de guany elevat i que es pugui convertir-se en un valor refugi en temps de crisi, de la mateixa manera que ho ha sigut l'or, segons l'expert en direcció financera i professor de Facultat d'Economia i Empresa de la UAB, Oriol Soley..

Dos anys després de l'esclat de la covid, les criptomonedes han sigut una via per "trobar respostes" per un col·lectiu com el jove, especialment vulnerable a la manca de socialització, i que, alhora, és "dinàmic" i "rebel" i accepta amb més facilitat els canvis i es mou bé per Internet, indica el doctor en Economia i professor de la Universitat Internacional de Catalunya, Pablo Agnese.

L'acadèmic qüestiona el valor que poden afegir les acadèmies intermediàries en un món que "està canviant tant i tan ràpid", i on és difícil erigir-se en "expert" i fa una crida a la "prudència". "Hi ha vida més enllà de la muntanya russa d'emoció del preu", avisa Agnese.

Vells trucs

En aquest sentit, algunes plataformes prometen diner fàcil i segur i utilitzen les mateixes tècniques de seducció d'altres estafes piramidals com les dels segells, que va arruïnar centenars de ciutadans a la dècada dels 2000. "És la mateixa estafa de sempre revestida amb una altra pell. Sempre acaben venent una nova tecnologia per amagar l'estafa de darrere", assegura el professor d'Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC, Víctor García Font.

Darrere la promesa de "diner fàcil" s'amaga la "infravaloració de l'elevat risc i volatilitat que estan assumint" persones que molt sovint "no tenen experiència financera", apunta l'expert en direcció financera, Oriol Soley.

Encara que no tots siguin seguidors d'aquests grups, moltes de les persones que inverteixen en criptomonedes "no tenen prou coneixements", "els és igual el projecte que hi ha darrere" i fan servir plataformes que "no tenen prou controls", opina García.

Tot plegat, només amb l'esperança que el preu de la criptomoneda pugi en el futur, adoptant "el comportament típic de les bombolles" i "traient tot el sentit de què ofereixen les criptomonedes", afegeix el professor de la UOC.

Ludopatia moderna

Alguns dels comportaments que han seguit els joves enganxats a les criptodivises són similars als de les persones addictes, seduïts per les promeses de "viure bé sense treballar", segons explica Antonio Gijón, psicòleg especialista en addiccions. "Tot euro que agafen, el dediquen a això. I el que no tenen, ho roben", afirma.

Els líders de les 'criptosectes' s'aprofiten de la nova tecnologia disruptiva per generar "devoció" entre els seus seguidors, molts dels quals "són menors d'edat i gent molt jove que estan en edat formativa i abandonen els estudis, marcant-los de per vida", afegeix l'especialista.

Durant el primer confinament es van generar "les condicions perfectes" perquè les inversions en criptomonedes es disparessin i quan es van aixecar les restriccions, va començar un degoteig de casos en els centres d'addiccions.

Davant d'una situació nova i canviant, les famílies "no tenen prou consciència que sigui el principi d'una malaltia", fet que suposa un impediment per tractar-ho psicològicament, segons Gijón. L'addició a les criptomonedes, afegeix, només es pot revertir si és la persona és obligada a desconnectar del dispositiu tecnològic que fa servir per invertir. "Hi ha persones que se n'han anat de casa quan els pares han descobert la situació i, encara que moltes vegades acaben tornant, el repte és important", diu el psicòleg.

Més enllà de l'especulació

Els experts en finances digitals remarquen que el món de les criptomonedes estan funcionant com si fossin start-ups, "com que és tan fàcil de crear-ne n'hi ha moltes que no fan res i només s'aprofiten que la gent inverteix una mica a cegues", en paraules de García. Amb tot, el professor de la UOC remarca que "la idea de les criptomonedes és bona èticament perquè es basa a treure poder als intermediaris i a les grans corporacions".

En aquest sentit, subratlla que, abans d'invertir, caldria mirar "quin servei vol descentralitzar" aquella criptomoneda i veure si "té sentit".

Agnese coincideix a dir que "hi ha vida més enllà de l'especulació" i que hi ha moltes maneres de treure valor de l'ecosistema de les criptomonedes, que es fonamenten sobre la tecnologia blockchain, que permet crear xarxes descentralitzades sense intermediaris, com per exemple la banca tradicional, en el cas del Bitcoin, que es va crear per substituir el diner.

D'altra banda, Agnese recorda que menys de l'1% del total de les criptomonedes es dedica a fins delictius i que aquesta tecnologia "està aquí per a quedar-se".

Valor refugi

Soley afegeix que "ningú és capaç de predir" cap a on evolucionarà un mercat no té per què seguir les previsions favorables de creixement exponencial, com el que ha experimentat des del 2017. De fet, l'expert en direcció financera opina que la idea que les criptomonedes poguessin substituir l'or com a valor refugi en èpoques de crisi no està quallant del tot. "L’or segueix essent un valor refugi amb l’alça de demanda que ha experimentat recentment per la crisi actual de pujada inflacionista de preus i la guerra d'Ucraïna", assegura.