Les empreses de les comarques gironines han vist en els diners de la UE per pal·liar els efectes de la pandèmia l’oportunitat d’or per posar-se al dia en matèria d’energies renovables. El Gremi d’Instal·ladors de Girona ha detectat un augment «bestial» de sol·licituds de les companyies per muntar plaques solars a les seves instal·lacions durant aquest primer trimestre del 2022, forçats en part per l’augment dels preus de l’energia.

El boom va iniciar-se a principis d’any, data en la qual la Generalitat va tenir a punt els ajuts dels fons Next Generation corresponents a la reconversió energètica. Aquestes subvencions van ser anunciades l’estiu passat per un import de 115 milions d’euros, però no ha estat fins aquest 2022 que l’executiu català ha pogut fer efectiu el pagament de les primeres convocatòries. «Estem gestionant l’allau de peticions motivades per aquestes ajudes», assegura Pere Cañadas, del Gremi d’Instal·ladors, i afegeix que això inclou tant les grans companyies de la província com també petites i mitjanes empreses, autònoms i particulars. De fet, el febrer passat el president de Pimec, Antoni Cañete, ja va reclamat als governs català i espanyol que ampliessin «amb urgència» les subvencions destinades a fomentar l’autoconsum entre les empreses davant l’allau de peticions.

Convocatòria «superada»

La patronal va assegurar que l’actual convocatòria ha superat «amb escreix» el pressupost transferit a l’Institut Català d’Energia (ICAEN), sobretot en les línies destinades al sector serveis i a la indústria. En aquesta línia, Pimec va exigir «màxima agilitat» en els procediments administratius, després que la Generalitat transmetés a la patronal que la transferència de les ajudes «es podria allargar uns mesos».

Els instal·ladors gironins asseguren que, abans de l’aparició d’aquests ajuts», «n’anàvem fent algunes, però des de l’anunci ens ho reclamen tot tipus d’empreses, des de les més petites fins a les més grans». Segons les dades facilitades per Pimec, a nivell català en àmbits com el comerç es van presentar sol·licituds per 29 milions d’euros, una xifra que supera els 22 milions d’euros pressupostats inicialment.

L’autoconsum empresarial és una opció cada vegada més a tenir en compte per al teixit empresarial. La crisi energètica actual i l’arribada dels ajuts ha fet veure a moltes companyies que desembutxacar diners per produir-se elles mateixes una energia verda és la millor solució a llarg termini.

A Girona hi ha moltes empreses que han optat per aquest model, començant per les més grans. La fàbrica de Nestlé de la capital gironina va inaugurar a finals de 2020 una caldera per obtenir energia a partir del marro del cafè, amb una inversió de 17 milions d’euros. Per aquelles dates, LC Paper de Besalú va obtenir el «sí» definitiu de la Generalitat per construir un parc fotovoltaic de 8.500 panells per cobrir un terç del consum elèctric de la planta. L’empresa de transports Calsina Carré de Pont de Molins va acordar el febrer passat amb l’empresa Solgironès la instal·lació 360 panells solars amb una producció de 162 kwp. I la firma de Sils Kave Home construirà un macrocentre logístic de 90.000 metres quadrats que funcionarà íntegrament amb l’energia solar de les seves plaques fotovoltaiques.