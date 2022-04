«Alguna vegada has sentit que estaves cridat a ser més?». Amb aquesta suggeridora frase, IM Academy –«Jo sóc acadèmia», en la traducció literal al català– va desembarcar durant el cap de setmana a Badalona atraient milers de joves procedents d’Europa i Amèrica. La pista de bàsquet del Club Joventut Badalona es va convertir en un escenari pel qual van desfilar suposats mestres de la inversió en borsa o de la gestió amb criptomonedes. Armats amb micròfons, sota il·luminació d’estrelles de rock, entre música eixordadora i davant d’un públic entregat, que celebrava els seus consells com si la Penya acabés de fer un triple a l’últim segon. IM Academy no va facilitar acreditacions a la premsa, va fer el contrari, va demanar als assistents que no parlessin amb periodistes. A la seva sortida, els joves es mostraven eufòrics, malgrat que no s’han dissipat les sospites.