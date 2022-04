El Consell Comarcal del Baix Empordà impulsa un projecte per afavorir la implantació d'empreses agroalimentàries al parc de polígons de la comarca, afavorint la comercialització i el consum de productes quilòmetre 0. Així mateix, el projecte, denominat 'Empreses agroalimentàries al Parc de Polígons del Baix Empordà', té la voluntat d'intercanviar experiències amb la regió dels Pirineus Orientals per potenciar el vincle entre tots dos territoris. El projecte s'emmarca en el Pla de Reactivació Econòmica que s'ha dissenyat a través d'un treball conjunt entre diverses àrees del Consell Comarcal i taules de treball amb diferents entitats de la zona (ajuntaments, entitats del tercer sector, cambres de comerç).

Els objectius estratègics i específics s'alineen, d'una banda, amb les necessitats emergents ocasionades per la crisi sanitària i, per un altre, amb l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible, aprovada per l'Assemblea General de Nacions Unides. El conseller de Promoció Econòmica, Xavier Dilmé, creu especialment important aquest projecte, «que relliga dues de les prioritats estratègiques del Consell: la reactivació dels polígons industrials i l'impuls i valoració del nostre sector agroalimentari de proximitat», ha dit. «A més, ens permet aprofundir en la cooperació que mantenim des de fa anys amb la regió dels Pirineus Orientals, una cooperació molt positiva quant a l'intercanvi d'experiències», ha afegit.

En aquesta línia, ha destacat que per afrontar la dependència del sector serveis i turístic de la zona, «considerem molt positiu treballar conjuntament amb l'espai transfronterer per trobar solucions aplicables a tots dos territoris». Aquest projecte és l'evolució del projecte Agermanament Agroalimentari que s'ha realitzat des de 2015 fins a 2020 amb diferents socis: CIVAMBIO66, Bienvenue a la Ferme i l'EPLEFPA Perpignan Roussillon. Està subvencionat per les ajudes plurianuals Eurodistricte per al desenvolupament de projectes de cooperació en l'Espai Català Transfronterer.