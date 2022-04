El grup català Escampa Hotels ha incorporat l'hotel NM Suites de Platja d'Aro, un establiment de quatre estrelles amb 39 habitacions que es basa en un caràcter pròxim i d'exclusivitat. L'hotel se suma als que ja gestiona el grup, com el Park Hotel San Jorge de Calonge i el Gran Hotel Havana de Barcelona, ​​tots dos de quatre estrelles superior. A més, el grup, que també té els Apartaments Cliper a Platja d'Aro, ofereix la seva dilatada experiència en el sector turístic amb el servei de consultoria a altres hotels, als quals proporciona assessorament per al seu desenvolupament i millora dels seus resultats financers.

Segons els seus responsables, el cas del NM Suites és un exemple de l'aposta d'Escampa Hotels per expandir-se en el segment d'hotels familiars que busquen un relleu generacional. «Es tracta d'hotels genuïns, amb una oferta exclusiva i personalitzada que es troben amb el dilema de seguir amb el negoci, moltes vegades familiar i amb falta de relleu, però que no volen desprendre's del seu patrimoni», sostenen. Escampa els ofereix una gestió integral de l'hotel, amb una renovada proposta turística i amb la implantació de nous sistemes de qualitat a canvi d'una rendibilitat per als propietaris. D'aquesta manera, mantenen la titularitat del negoci, però no es preocupen de la gestió del dia a dia ni d'aspectes com el control de costos de l'establiment o la seva comercialització.

En els establiments del grup fundat el 1994, Escampa Hotels executa uns plans de renovació a cinc anys per tenir-los sempre al dia, tant en l'àmbit d'instal·lacions com de qualitat dels serveis que ofereix. Les últimes actuacions han estat la renovada proposta de l'espai gastronòmic del Park Hotel San Jorge de Calonge, amb l'assessorament de Grupo Iglesias, i la reforma que s'està duent a terme a la terrassa de l'Hotel Havana del centre de Barcelona.