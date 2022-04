Menys creixement i preus més elevats. L’índex compost d’indicadors líders (CLI), que serveix a l’OCDE, que agrupa els països més desenvolupats, de ‘termòmetre econòmic’ per detectar canvis de tendència, ofereix signes de desacceleració en el ritme de creixement de l’economia de la zona euro com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

«Els indicadors avançats compostos (CLI) de l’OCDE apunten a una pèrdua d’impuls del creixement a Europa, però a un d’estable en altres economies importants de l’OCDE», alerta aquest organisme.

En concret, el CLI de l’OCDE s’ha situat al març en 100,30 punts, cosa que suposa una lleu caiguda de vuit centèsimes en un mes, però un increment de nou en un any, mentre que la dada per a l’eurozona es va situar en 100,43 punts, davant els 100,60 de febrer.

En països com Espanya, tant el seu banc central com l’Autoritat fFscal (Airef), ja han retallat dràsticament les previsions de creixement alhora que han incrementat les d’inflació, que al març es va situar en el 9,8% anual, segons l’índex provisional que l’Institut Nacional d’Estadística ha de ratificar aquest divendres.

L’OCDE apunta que al Regne Unit i en la zona euro en el seu conjunt, incloses Alemanya, França i Itàlia, el creixement perdrà impuls, cosa que es reflecteix en una contracció en els indicadors de confiança del consumidor i en l’augment de la inflació.

En el cas d’Espanya, el CLI es va situar al març en 101,11 punts, cosa que representa una baixada de 0,16 punts en un mes, però un avanç de 2,44 punts en un any.

No obstant, entre les principals economies de l’OCDE fora d’Europa, els CLI es mantenen per sobre de la tendència i continuen indicant un creixement estable per als Estats Units, així com per al Japó i el Canadà.

En el cas de les principals economies de mercats emergents, els CLI de la Xina i l’Índia continuen apuntant a un creixement estable, mentre que al Brasil, el CLI continua anticipant una desacceleració del creixement.

L’OCDE elabora aquest ‘termòmetre’ anticipant fluctuacions de sis a nou mesos vista en l’activitat econòmica basats en diversos indicadors, que van dels lreaiconados amb la confiança, als permisos d’obres o els tipus d’interès a llarg termini.