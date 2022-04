El sector de l'oci nocturn espera «amb candeletes i optimisme» les dates de Setmana Santa d'enguany després de dos anys «pràcticament en blanc». Segons la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm), l'ocupació mitjana als locals durant les quatre nits festives se situarà en el 80% -un 90% als locals de costa i un 70% als d'interior- i la facturació dels negocis es duplicarà respecte a un cap de setmana d'abril sense festivitats. Pel president de l'Associació de Restauració i Oci Nocturn de Salou (Arons), Eduardo Abenójar, la Setmana Santa suposa «el tret de sortida cap a la il·lusió de tornar a treballar, tot esperant que el turisme internacional es vagi reactivant a poc a poc».

L'arribada d'aquests dies festius coincidirà amb l'ampliació horària de la qual podran gaudir la restauració i l'oci nocturn des de Dijous Sant fins a la matinada del Dilluns de Pasqua. En el cas dels restaurants, bars i locals musicals, l'horari de tancament serà fins a les 3.30 h, trenta minuts més del permès fins ara. Pel que fa a les sales de concert, cafès teatre i cafès concert, l'horari de tancament es podrà allargar fins a les 5.30 h, mentre que les discoteques, sales de ball i sales de festes amb espectacle podran romandre obertes fins a les 6:45 h.

«Després de dos anys de no viure suportant calamitats econòmiques a causa de dos anys de punyents restriccions i de magres ajuts econòmics, esperem amb tot l'optimisme del món l'arribada d'aquests quatre dies festius per poder treballar a ple rendiment, sense restriccions i fins i tot amb ampliacions horàries que ja ni recordàvem», comenta Abenjóar. Des de la Fecasarm indiquen que les nits de divendres i dissabte són aquelles on s'espera una major afluència de públic. En el cas de Barcelona, tot i que l'associació apunta que molts locals depenen del turisme, asseguren que també s'espera arribar a ocupacions al voltant del 90%.