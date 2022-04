Ryanair mira amb optimisme la temporada d’estiu com a reactivadora de la recuperació, amb més de 670 rutes a Espanya i l’objectiu d’acabar l’any amb 47 milions de passatgers, gairebé un 2% més que el 2019. Després d’un 2020 i un 2021 complexos, en què la pandèmia del coronavirus va portar a pèrdues l’aerolínia, el seu conseller delegat, Eddie Wilson, demana al Govern «reduir els costos dels aeroports regionals» per ajudar a la recuperació del sector i de l’economia en comptes de «llançar els diners amb Air Europa», va explicar en una entrevista amb El Periódico, del mateix grup editorial que Diari de Girona.

El dirigent de la primera aerolínia europea en nombre de passatgers –preveu sumar 165 milions de clients aquest any, davant dels 152,4 milions del 2019– es va mostrar molt crític amb el rescat del Govern a Air Europa. «Quina importància estratègica té Air Europa? Cap. Vola a les illes Balears des de Madrid i Barcelona i porta els rics de vacances des d’Espanya fins a la República Dominicana», va denunciar Eddie Wilson. «Si aquests 500 milions d’Air Europa es fessin servir per rebaixar les taxes dels aeroports regionals durant un temps determinat creixeríem un 25% més a Espanya».

I encara va voler deixar clar, i així ho va expressar, que el Govern «ha fet moltes coses bones». I ho va exemplificar amb els expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTOs) pel coronavirus -«crec que va ser una cosa visionària», va dir- o el cas de l’illa de La Palma, on va repartir bons de 300 euros per als turistes i va destinar 3 milions d’euros a subvencionar els seients de les aerolínies i, així, reactivar el turisme després de l’erupció del volcà. També, va afegir, «hauria de fer més per incentivar la recuperació (després de la pandèmia) en comptes de llançar els diners amb Air Europa» amb una rebaixa de les taxes.

«500 milions d’euros dels contribuents espanyols se n’han anat pel lavabo», va assegurar Wilson, partidari d’«incentivar les aerolínies» amb una retallada de les taxes dels aeroports regionals per reactivar el turisme, com es va fer a La Palma. Aquesta ajuda va portar Ryanair a desembarcar a l’anomenada «illa bonica» per primera vegada amb connexions a Santiago de Compostel·la, Barcelona i Madrid, i a partir de l’hivern, també a Milà.

Pèrdues de 850 milions

Ryanair ha tancat el seu any fiscal del 2021 amb unes pèrdues de 850 milions d’euros i preveu tancar el 2022 amb uns números vermells d’entre 350 i 400 milions. «Nosaltres volem posar avions allà on els costos siguin més baixos per sanejar el nostre balanç», va explicar Wilson.