El Consell Comarcal del Baix Empordà ha impulsat el projecte «Empreses agroalimentàries al Parc de Polígons del Baix Empordà» que consisteix a desenvolupar un estudi per afavorir la implantació d’empreses agroalimentàries al parc de polígons de la comarca.

L’objectiu és afavorir la comercialització i el consum de productes de quilòmetre zero. Així mateix, el projecte té la voluntat d’intercanviar experiències amb la regió dels Pirineus Orientals per potenciar el vincle entre ambdós territoris.

Per afrontar la dependència del sector serveis i turístic de la zona, el Consell va considerar «molt positiu treballar conjuntament amb l’espai transfronterer» per trobar solucions aplicables als dos territoris. Amb aquest projecte es pretén consolidar la coneixença tot establint ponts estables de comunicació i treball conjunt. Segons la institució, «el fet d’enfortir les relacions permetrà posicionar l’espai transfronterer dins el mapa global dels territoris Europeus com a productor agroalimentari de qualitat».

Amb l’execució del present projecte es continuarà creant les bases per posteriors convocatòries crear estructures sòlides d’acció conjunta, focalitzant la temàtica de la industrialització, la innovació i sostenibilitat «tan necessàries per a l’àmbit agroalimentari europeu».

Evolució del projecte

Aquest projecte és l’evolució del projecte Agermanament Agroalimentari que s’ha fet des del 2015 fins al 2020. L’agermanament s’ha realitzat amb diferents socis: CIVAMBIO66, Bienvenue a la Ferme, l’EPLEFPA Perpignan Roussillon. Amb tot aquest recorregut previ i el bagatge de contactes i coneixement del territori de la Catalunya Nord facilita l’execució del projecte d’enguany.

El projecte s’emmarca en el Pla de Reactivació Econòmica que s’ha dissenyat a través d’un treball conjunt entre diverses àrees del Consell Comarcal del Baix Empordà i taules de treball amb diferents entitats del territori.