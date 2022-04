Totes les marques japoneses aposten per l’electrificació en una mesura o una altra. Toyota, Nissan i Honda són les que més, però Mazda, Mitsubishi i Subaru no reneguen de les bondats de l’electricitat. Honda, no obstant, és la que més s’està afanyant a electrificar la seva oferta. De fet, aquest mateix any només vendran cotxes avalats per tecnologia elèctrica, però la seva ambició va més enllà, i per això la marca ha anunciat una inversió de 36.600 milions d’euros durant els pròxims anys per electrificar-se per complet.

Concretament, aquesta xifra es destinarà a desenvolupar i llançar fins a 30 vehicles 100% elèctrics durant la pròxima dècada, així com el seu ‘software’ específic i a l’adaptació de les seves plantes per aconseguir una capacitat productiva anual de dos milions d’elèctrics per a l’any 2030. Aquest és el camí escollit per Honda per aconseguir la neutralitat d’emissions el 2050 i unes vendes 100% elèctriques per al 2040. El 2030, Honda espera que aquests dos milions d’elèctrics representin un 40% del total de vendes, que estimen en cinc milions d’unitats per a aquell any, amb un marge de beneficis per unitat del 7%.

La majoria de vehicles elèctrics de la firma de Tòquio es basaran sobre tres plataformes, una per a cotxes petits i utilitaris –especialment per a models per al mercat asiàtic–, una per a vehicles de mida mitjana desenvolupada junt amb General Motors i la plataforma e:Architecture per a cotxes de mida mitjana i gran, que arribarà el 2026 per servir d’esquelet per als primers elèctrics de nova generació. La marca japonesa ha anunciat que també desenvoluparà serveis que combinen ‘hardware’ i ‘software’ per crear noves línies de negoci.

Aposta total per l’electrificació

Aquests 36.600 milions invertits en electrificació són la major part de la inversió de 58.620 milions d’euros que Honda destinarà a Investigació i Desenvolupament fins al 2030. A més del desenvolupament de vehicles electrificats i elèctrics per eliminar el carburant de la seva gamma per al 2040, la companyia treballarà amb proveïdors i socis per reduir els costos dels vehicles. No obstant, no renega del desenvolupament intern de tecnologies clau per als vehicles, tot i que no n’han concretat més detalls.

Dins la inversió, 315 milions es destinaran al desenvolupament i producció de bateries d’estat sòlid, amb l’objectiu de començar a acoblar-les a la primavera del 2024. Aquest objectiu col·locaria Honda al capdavant en l’àmbit d’aquest tipus de bateries, fet que aportaria a la companyia un gran avantatge competitiu, ja que seran més barates, més denses –i, per tant, amb més autonomia– i més lleugeres. La companyia no descarta en el futur aventurar-se amb l’intercanvi de bateries, tot i que no s’ha pres una decisió concreta sobre això.

Dins de la seva estratègia elèctrica, Honda va anunciar la setmana passada un acord amb General Motors per al desenvolupament conjunt de vehicles elèctrics que produiran junts a partir del 2027 amb models en diversos segments, tot i que només van confirmar un SUV compacte. Aquests cotxes muntaran les bateries Ultium de General Motors, que ofereixen més flexibilitat per als dissenyadors, capacitats d’entre els 50 i els 200 kWh i admeten potències de càrrega ràpida de fins a 350 kW. Honda també s’ha associat amb Sony per produir l’elèctric de la companyia tecnològica, acord que li proporcionarà accés a noves solucions tecnològiques i de connectivitat.

Vehicles en tots els segments

La forta tradició competitiva d’Honda no pot desaparèixer amb l’electrificació i la marca ha confirmat ja dos esportius totalment elèctrics per a mitjans d’aquesta dècada, un d’específicament desenvolupat com a esportiu i un altre serà una versió d’un model «buc insígnia».

A partir del 2030, Honda comptarà amb les tres plataformes abans esmentades i «cobrirà tots els segments del mercat amb aquestes tres plataformes». Per a aquell any, no obstant, la companyia japonesa admet que els híbrids continuaran sent la clau quant a rendiment de vendes. Dels 30 elèctrics purs que la firma de Tòquio llançarà fins al 2030, 10 seran presentats a la Xina per al 2027.

Honda s’ha marcat el camí cap a l’electrificació total. Una carretera llarga i plena de revolts en la qual el punt de partida són els 32.649 cotxes 100% elèctrics que la marca ha venut fins ara, 14.324 dels quals només l’any passat, als quals cal sumar-hi 3,91 milions d’híbrids durant els últims anys, 561.165 el 2021.