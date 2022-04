De les 853 agrupacions censals en les quals l’Idescat divideix Catalunya, n’hi ha 37 que tenen un índex socioeconòmic que supera en més de 25 punts percentuals la mitjana catalana i que, per tant, es considera alt. Totes es troben a l’àrea metropolitana de Barcelona excepte una: el barri de Montjuïc, a la ciutat de Girona, que té un índex de 125 sobre 100. L’Idescat considera que aquest barri gironí té una bona posició socioeconòmica perquè té un 68,1% de població ocupada i només un 3,6% de treballadors de baixa qualificació. També té només un 4,6% de població amb estudis baixos, i tan sols un 10,8% dels joves que hi viuen no té estudis postobligatoris. A més, la renda mitjana per persona és de 19.189 euros i només un 3,2% dels seus habitants procedeixen de països estrangers de renda baixa o mitjana.

Més enllà de Montjuïc, Barcelona i Sant Cugat del Vallès concentren la majoria de les 36 agrupacions censals amb el nivell socioeconòmic més alt de Catalunya. Les tres agrupacions censals que obtenen una major puntuació corresponent a l’any 2019 són les Tres Torres (Barcelona), Can Castelló, Modolell i Can Ballescar (Barcelona) i Parc Central – el Colomer – Pla de la Pagesa – Can Majó (Sant Cugat del Vallès), seguides de Can Ràbia (Barcelona) i el Turó Parc (Barcelona). Altres municipis de la zona alta A banda de Barcelona i Sant Cugat del Vallès, amb 24 i 7 agrupacions censals al capdavant de la llista, respectivament, també hi ha altres municipis amb zones a la part alta de l’índex. Són Esplugues de Llobregat, Sabadell, Sant Joan Despí, Sant Just Desvern i Matadepera. No obstant això, Barcelona i l’àrea metropolitana també reuneixen 39 de les 64 agrupacions censals amb el nivell socioeconòmic més baix de Catalunya, amb una puntuació almenys 25 per sota la mitjana catalana. Algunes de les zones que apareixen a la llista són la part nord de Montornès del Vallès o el nucli urbà de Canovelles. Font de la Pólvora, el barri amb la renda més baixa de Catalunya