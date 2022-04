El distribuïdor farmacèutic Hefame construirà un nou centre logístic a Campllong. La cooperativa, amb seu a Cartagena i dedicada al subministrament majorista de medicaments, ubicarà la nova instal·lació al polígon industrial de Les Ferreries amb l’objectiu de millorar el servei que presta a les farmàcies catalanes i a descongestionar l’activitat del gran magatzem automatitzat ja té a Castellbisbal.

Hefame invertirà més de dos milions d’euros en la nova planta i preveu que entri en funcionament durant el segon semestre d’aquest any. Segons va informar en un comunicat, el centre logístic tindrà una superfície de més de 1.500 metres quadrats, gestionarà un estoc de 20.000 referències i comptarà amb 15 molls de càrrega.

Actualment la cooperativa ja compta amb unes oficines a Aiguaviva, i el centre logístic suposaria consolidar la posició de la firma a les comarques gironines, una regió on hi factura 220 milions d’euros. En aquesta línia, la companyia va informar que la facturació a Catalunya ha crescut en tres milions d’euros aquest darrer any, un 1,5% més.

Grup Hefame (Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo S.C.L) va ser fundada a Múrcia el 1950. Actualment té més de 1.000 empleats i subministra productes a més de 6.000 farmàcies (1.000 de les quals, a Catalunya) a través de 48.000 comandes i 10.000 lliuraments diaris. La seva infrastructura inclou magatzems de distribució i oficines a tot l’arc mediterrani i també a Madrid, Albacete i Melilla.

La cooperativa és una de les principals empreses del sector, que es beneficia de les prop de 100.000 referències codificades i un estoc que permet oferir una cobertura de més de 150 milions d’unitats anuals en diverses farmàcies.

Aposta estratègica

Fonts de la companyia asseguren que Catalunya ha estat una de les apostes estratègiques de l’empresa «des que el 1991 va obrir les seves primeres oficines a Tarragona, fins avui».

Actualment compta amb centres logístics a Tortosa, inaugurat el 2017, i un gran centre logístic automatitzat en Castellbisbal, Barcelona, inaugurat el 1998 i ampliat el 2009. Amb la posada en marxa de les noves instal·lacions de Campllong, Hefame disposarà de 10.000 metres quadrats de magatzems a les tres províncies.

En aquest sentit, el desenvolupament a les comarques gironines impulsarà la seva projecció, «que es consolida any rere any com a tercera en el rànquing nacional de cooperatives de distribució farmacèutica a Espanya, amb un 11,04 per cent de quota i una facturació de més de 1.411 milions d’euros el 2020».