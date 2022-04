Els preus s'han apujat tres punts a les comarques gironines al març i la demarcació ha assolit un nou màxim històric. I és que la taxa interanual de l'Índex de Preus al Consum (IPC) ha arribat fins al 10,4%. Una dada que mai abans s'havia registrat a la sèrie històrica (que es remunta al desembre del 1993) i que, fins i tot, supera la taxa interanual de l'IPC de tot Catalunya, que se situa en un 9,5%. A la demarcació, la puja de preus del març es deu, sobretot, a l'escalada de l'energia i dels carburants, que durant aquest mes s'han incrementat un 21,3%. Però si mirem un any enrere, la dada és encara més esfereïdora: l'electricitat, el gas i els carburants són un 74,1% més cars.

Nova sacsejada de preus a la demarcació de Girona. El cost de la vida continua pujant i sembla que sense fre. Durant el darrer mes de març, l'IPC s'ha enfilat tres punts i la taxa interanual ha assolit un nou rècord històric: un 10,4%. Segons les dades que ha fet públiques l'Institut Nacional d'Estadística (INE), els preus a les comarques gironines han superat, fins i tot, els registrats en l'àmbit de tot Catalunya. Tot i que l'any havia començat amb preus més o menys sostinguts, l'increment dels productes que formen part de la cistella de la compra i dels serveis han deixat un escenari ben diferent. I aquí hi juguen un paper clau tant el conflicte d'Ucraïna (que va començar el 24 de febrer) com la crisi dels preus dels carburants i de l'energia.

Si s'analitzen els diferents grups, entre els que durant el darrer mes s'han apujat més de preu hi ha els de l'energia i els carburants (+21,3%). I això, de retruc, ha afectat també, per exemple, al lloguer de vehicles (+9,4%), al transport (+7%) o als serveis d'allotjament (+4,9%). També s'ha apujat el vestit (+2%), els mobles (+1,3%) o els aliments (+0,3%). Per contra, els paquets turístics van baixar al març un 3,8%, amb la mirada posada en la Setmana Santa i la temporada d'estiu.

Batent tots els rècords

Si mirem un any enrere, però, les xifres són encara més impactants. I és que si comparem amb el mateix mes del 2021, els serveis bàsics com la llum, el gas o els carburants a les comarques gironines s'han encarit més d'un 74%. I tot plegat manté la inflació interanual disparada. De fet, la dada bat rècords històrics. Perquè aquest març l'IPC interanual s'ha catapultat fins a superar el 10%. En tota la sèrie històrica, mai abans s'havia assolit una xifra similar. La més semblant es va registrar just el mes passat quan va arribar al 8%. A part de l'energia i els carburants, aquells productes que s'han encarit més durant el darrer any a la demarcació són els aliments (+6%), la roba i el calçat (+6,7%), el transport (+18,4%) i els restaurants i els hotels (+4,6%).