La creació d’empreses manté el bon ritme de creixement tot i la baixada registrada durant el mes de febrer. Segons dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), la província ha sumat 147 noves societats el segon mes de l’any, un 20% menys que les 186 del gener. Tot i això, les dades demostren que les davallades són habituals en aquesta època ja que el gener sol ser un mes fort pel que fa a creació d’empeses. Si es comparen les dades del febrer de 2022 amb les del 2021, aquest any s’han creat 7 empreses més que en el mateix període de l’any passat.

Les comunitats que van crear un major nombre d’empreses al febrer van ser Madrid (2.262 societats), Catalunya (1.628) i Andalusia, on es van crear 1.586 empreses. Les regions que menys societats van constituir en el segon mes de l’any 2022 van ser La Rioja (42), Cantàbria (49) i Navarra (69). A Catalunya la xifra va suposar un 2,3% més que el mateix període de l’any passat i un 4,8% més respecte al gener.

A nivell estatal, el nombre de noves societats mercantils va augmentar un 5,1% al febrer respecte al mateix mes de 2021, fins a sumar un total de 9.237 empreses, la seva major xifra en un mes de febrer des de 2019. Aquesta pujada, amb la qual s’encadenen quatre mesos d’alces, és lleugerament superior a l’experimentada al gener, quan la constitució d’empreses es va incrementar un 4,9% interanual.

Contractació d’oficines

En paral·lel, la contractació d’oficines a Barcelona va créixer un 25% el primer trimestre tot i la consolidació del teletreball i la incertesa que la guerra d’Ucraïna ha generat en moltes empreses. Segons va explicar la consultora CBRE a ACN, els primers mesos de l’any acaben amb la contractació d’uns 95.000 metres quadrats, una xifra similar a la del trimestre anterior. L’activitat del sector s’ha beneficiat aquests mesos del tancament d’acords de gran dimensió d’empreses com Vueling i Volkswagen, que han ocupat nous espais que sumen més de 15.000 m2. Tal com explica CBRE, la capital catalana continuarà sent un focus d’atracció d’empreses a escala internacional» atès l’estoc d’oficines existent i en construcció, que suma uns 400.000 metres quadrats.