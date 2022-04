El laboratori farmacèutic GlaxoSmithKline (GSK) ha arribat a un acord per comprar l’empresa biotecnològica Sierra Oncology a canvi de 1.900 milions de dòlars (1.750 milions d’euros) en efectiu, segons ha informat la multinacional, que confia a tancar la transacció «en el tercer trimestre del 2022 o abans».

Segons els termes de l’acord, l’adquisició es farà a través d’una fusió «en un sol pas» en què les accions en circulació de Sierra Oncology es cancel·laran i es convertiran en drets a rebre 55 dòlars en efectiu per cada títol.

El preu per acció pactat per a l’adquisició representa una prima d’aproximadament el 39% respecte al preu de tancament de les accions de Sierra Oncology en la sessió d’ahir i una prima d’un 63% respecte al preu mitjana ponderat per volum de Sierra durant els últims 30 dies de negociació.

La junta directiva de Sierra Oncology ha recomanat per unanimitat que els accionistes de l’empresa votin a favor de l’aprovació de la fusió. Accionistes de Sierra Oncology que posseeixen aproximadament el 28% de les accions en circulació han acordat votar a favor d’aprovar la fusió.

«Sierra Oncology complementa la nostra experiència comercial i mèdica en hematologia», va declarar Luke Miels, director comercial de GSK, i va destacar que ‘Momelotinib’ ofereix una opció de tractament diferenciada que podria abordar les importants necessitats mèdiques no satisfetes dels pacients amb mielofibrosi amb anèmia, la raó principal per la qual els pacients interrompen el tractament.

«Amb aquesta adquisició tenim l’oportunitat de brindar potencialment nous beneficis significatius als pacients i enfortir encara més la nostra cartera de medicaments especialitzats», va afegir.