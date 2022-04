Sincrofarm, dedicada a la fabricació i condicionament a tercers de medicaments i nutracèutics, ha invertit 1,5 milions d’euros per millorar la productivitat i la qualitat de les seves instal·lacions a Cornellà de Llobregat (Baix Llobregat), amb la qual cosa l’empresa espera tancar l’any amb 15 milions d’euros de facturació.

En un comunicat, el conseller delegat de Sincrofarm, Albert Galimany, ha dit que l’objectiu d’aquesta inversió és millorar la productivitat, per a la qual cosa es pretén automatitzar, robotitzar i digitalitzar els processos productius, tant de la fàbrica com del laboratori i administratius.

L’empresa ha comprat maquinària d’última generació per fer tasques d’envasament i condicionament, sistemes de control i detecció, a més de robots col·laboratius i implementació de ‘software’ de gestió.

Amb això, «els processos manuals que no aporten cap valor s’han automatitzat perquè el personal pugui desenvolupar tasques de més valor afegit», ha afegit Galimany.

Sincrofarm ha creat una nova divisió d’envasament i ha reforçat els departaments d’IT i de Projectes i preveu la contractació de perfils tecnològics a mitjà i llarg termini, a més de la posada en marxa de plans de formació tecnològica de la plantilla.

L’empresa condicionarà durant aquest any tres zones de la seva planta productiva, uns 500 metres quadrats, per augmentar i millorar les seves zones de producció i magatzem. A llarg termini, l’empresa té la possibilitat d’augmentar en 4.000 metres quadrats les seves instal·lacions, amb una nau contigua de la seva propietat. La companyia preveu per a aquest any un increment de la productivitat d’entre un 5 i un 7% respecte al 2021 i una facturació de 15 milions d’euros.

