Si parlem de com nodrir els cultius, és probable que pensem en tres coses: el que entra, el que es queda i el que s’extreu. Un cop tenim aquesta informació, solem decidir el que cal aportar-los. No és un mal càlcul, però és molt simple. Massa. Entre altres coses, per pèrdua de nutrients, com la del nitrogen, que no es té en compte en aquesta equació. Dekiel, el primer biofertilitzant de SIPCAM, acaba d’aterrar al mercat amb una capacitat sorprenent de solucionar aquesta trava i potenciar el rendiment dels cultius. Amb un afegit important: ho fa de manera sostenible.

El nitrogen s’ha estat utilitzant de diferents maneres en els cultius, tot i que a costa d’un impacte ambiental de vegades excessiu. El full de ruta de la Unió Europea i les preocupacions dels consumidors obliguen ara a limitar l’ús d’abonaments nitrogenats de síntesi en el camp, de manera que el moment actual és idoni per apostar per l’aportació biològica de nitrogen.

Nitrogen biològic per a cultius extensius

SIPCAM, la multinacional de productes fitosanitaris, bioestimulants i nutricionals especials, ha aprofitat els avenços científics per desenvolupar Dekiel, el primer biofertilitzant en el seu catàleg.

Dekiel és capaç de fer que el cultiu obtingui rendiments màxims fins i tot quan en el seu pla d’abonament es redueix en un 30% l’abonament de cobertora. L’aportació biològica de nitrogen s’aconsegueix a través de l’arrel, per això l’agricultor no s’ha de preocupar per l’estat de desenvolupament del cultiu, simplement ha de tenir radicel·les actives. Això és un avantatge, ja que quan afecten malalties foliars als cultius o quan hi ha estrès en les fulles, la biofertilització en l’arrel continua.

Aquest nitrogen biològic de SIPCAM ha sigut desenvolupat específicament per a cultius extensius, on les aplicacions de productes són limitades. És per això que la compatibilitat d’aquest producte amb la majoria de fertilitzants i fitosanitaris és clau per permetre una aplicació simple, sense complicacions.

Dekiel, una solució eficaç per al context actual

SIPCAM explica que Dekiel és compatible amb la gran majoria d’herbicides i fungicides autoritzats. Nomé s’ha d’aplicar una vegada en cada cultiu en el moment de més desenvolupament: afillament en cereal, postemergència precoç en blat de moro o arròs i final de l’estat de roseta en la colza, entre d’altres. «És un producte parcialment substitutiu de l’abonament nitrogenat; per tant, en el quadern d’explotació, no suma costos», assenyala l’entitat.

A més, la imminent publicació d’un reial decret sobre l’ús sostenible dels fertilitzants suposarà un canvi radical en la manera de nodrir els cultius. Es publicaran limitacions a les aplicacions d’abonament, però també fórmules per calcular les quantitats d’abonament que s’hauran d’aplicar. En aquest context, disposar d’una eina com Dekiel és fonamental per assegurar-se que es mantenen els rendiments al màxim sense aplicar més abonament del que toca.

Producte biològic fet a Espanya

Dekiel és un producte biològic fabricat a Espanya, per tant no està exposat als vaivens mundials de la cadena de subministrament ni als preus de l’energia, com passa amb els fertilitzants. En un context com l’actual, en què els costos de l’energia i dels fertilitzants han pujat, apostar per Dekiel com a solució natural i sostenible per a la nutrició dels cultius és la decisió més encertada.

Amb aquest nou producte, SIPCAM s’alinea amb fins a set dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), el programa de l’ONU per al Desenvolupament del planeta.

CropBalance, el moviment #EquilibraTuCultivo

A més d’aquesta una solució, una de les més innovadores de SIPCAM per al camp, l’entitat ha posat en vigor CropBalance #EquilibraTuCultivo, «una nova manera d’entendre la nutrició dels cultius, equilibrant-los per aconseguir les millors collites», assenyala la multinacional.

CropBalance inclou un equip tècnic altament qualificat i un ‘software’ de recomanacions d’abonament i bioestimulació que integra totes les variables de terra, clima, aigua i cultiu que intervenen en la fisiologia vegetal. D’aquesta manera, minimitzant estrès i sincronitzant les aportacions i els equilibris en cada estat fenològic, el cultiu rendeix al màxim i es troba equilibrat. Aquest innovador sistema està a disposició dels qui aposten per la nutrició de la mà de SIPCAM.