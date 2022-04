CaixaBank ha estat reconegut com a Millor Banc a Espanya per vuitè any consecutiu i Millor Banc a Europa Occidental per quarta vegada, als Best Bank Awards que atorga cada any la revista estatunidenca Global Finance. Els editors de la revista han destacat a CaixaBank entre bancs de més de 150 països després de dur a terme consultes amb analistes, consultors i executius del sector bancari a tot el món. En la seva decisió, el jurat ha valorat, entre altres factors, l’èxit de la fusió amb Bankia, la més gran de la història del sector a Espanya.