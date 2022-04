L’organització en defensa dels drets dels consumidors Facua ha detectat que 230 gasolineres en tot l’Estat van pujar el preu de la gasolina el mateix dia que entrava en vigor el decret governamental per a baixar el seu cost. I d’aquestes, 18 es troben a Cataluny a i una a Girona. Així ho va traslladar l’associació a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), que en un comunicat ahir assegura que investigarà els fets denunciats, determinarà si hi ha indicis suficients de la infracció i iniciarà, si així ho confirma, un expedient sancionador.

La denúncia assenyala a 18 estacions de servei que, a dia 1 d’abril, van aplicar increments d’almenys 5 cèntims sobre el preu dels carburants. Just aquest dia entrava en vigor el Reial decret 6/2022 que adoptava mesures urgents per respondre a les conseqüències econòmiques i socials de la guerra a Ucraïna. Entre elles, l’obligació per a les gasolineres de repercutir als clients una bonificació de 20 cèntims per litre de combustible fins al 30 de juny. Segons el pla pactat, el Govern retornarà 15 d’aquests cèntims a les gasolineres, traient els diners dels Pressupostos Generals de l’Estat.

No obstant això, malgrat els acords a nivell polític més de 200 de les 5.000 estacions de servei «que van actualitzar els seus preus i els hi van comunicar al Ministeri per a la Transició Ecològica en el matí de l’1 d’abril van aplicar pujades de 5 cèntims o superiors en els preus del gasoil», assegura Facua en una denúncia traslladada en primer lloc al Ministeri de Consum i a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). «Davant la falta de resposta de Consum i la incògnita de si haurà traslladat els fets a les comunitats autònomes, Facua ha optat per dirigir-se directament a les seves administracions de protecció al consumidor, que tenen potestat sancionadora.