Google té previst invertir al voltant de 9.500 milions de dòlars (8.750 milions d’euros) en oficines i centres de dades als Estats Units al llarg de 2022 i espera crear almenys 12.000 nous llocs de treball a temps complet per a final d’any, a més d’altres milers d’ocupacions indirectes entre proveïdors, socis i comunitats locals. «Pot semblar contradictori augmentar la nostra inversió en oficines físiques fins i tot quan adoptem una major flexibilitat en la forma en què treballem», va assenyalar el conseller delegat de Google i de la seva matriu, Alphabet, Sundar Pichai, qui va defensar que és més important que mai invertir als campus, la qual cosa resultarà en millors productes, una millor qualitat de vida per als empleats i comunitats més fortes. En aquest sentit, va recordar que les oficines i els centres de dades de Google proporcionen «ancores vitals» per a les comunitats locals i ajuden a contribuir a les seves economies.