El cost de la vida a Girona va tornar a batre rècords durant el març amb un increment del 10,4% respecte l’any passat. És la primera vegada des que es recullen dades que la inflació supera el llindar del 10% a la província, un augment marcat sobretot per l’alça del preu de l’energia i els carburants, que ja són un 74% més cars que fa un any.

Les darreres dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) col·loquen un Índex de Preus al Consum (IPC) en una posició encara més elevada que la del febrer, que ja va suposar un rècord a la província amb un augment del 8% interanual. El 10,4% de Girona és també una xifra més alta que la mitjana de Catalunya (9,5%) i d’Espanya (9,8%), ambdues amb crescudes igualment exponencials a causa dels preus disparats de l’energia.

És en el capítol energètic on els preus han rebentat tots els registres a la província. El cost de gasolina, dièsel, gas i llum ha pujat a un ritme superior al 21% en un mes marcat, entre altres coses, per les conseqüències de la guerra d’Ucraïna sobre l’economia mundial. Per exemple, el març passat la gasolina se situava en 1,21 euros el litre, mentre que aquest març ha superat els 1,8 euros el litre. Amb la llum, tres quarts del mateix: el rebut mensual mitjà el març del 2021 era de 62,25 euros. A l’octubre va superar per primera vegada els 100 euros i el març passat va arribar 143 euros, el mes més car de la història segons l’Organització de Consumidors i Usuaris (OCU). L’increment del cost energètic ha arrossegat la resta de sectors, que també han patit fortes pujades. Per exemple el del transport, que lògicament ha hagut de pujar preus. Això s’ha traduït en uns costos un 18,4% més cars que l’any passat (un 7% més respecte el febrer).

Els preus agroalimentaris, un sector que està patint les conseqüències directes de la guerra d’Ucraïna, s’han inflat un 6%. També s’han incrementat els preus a la restauració (4,6%), el vestit i el calçat (6,7%), els mobles i articles de la llar (4,1%), la sanitat (1%), l’oci i cultura (0,9%) i l’ensenyament (2%). Per contra, ha baixat al sector de les comunicacions (-0,5%).

A les portes de Setmana Santa

Al conjunt de Catalunya la inflació també ha batut rècords. La pujada de preus arriba a les portes d’una Setmana Santa sense pràcticament restriccions després de dos anys de pandèmia i amb un sector de l’hostaleria que confia recuperar els nivells d’activitat previs a l’esclat de la covid-19. Si bé els experts asseguren que la gent continuarà viatjant malgrat l’encariment dels carburants i l’energia, apunten a l’ACN que moltes persones reduiran la despesa durant les vacances per adaptar-se a la situació actual.

A nivell espanyol, l’INE ha ratificat la inflació anual del 9,8% que ja va avançar fa uns dies, després d’un ascens del 3% respecte a febrer. Es tracta del nivell més elevat des de maig de 1985 després d’un mes de guerra a Ucraïna que, segons les estimacions de Funcas, empobrirà els espanyols en 16.700 milions d’euros, encara que estima que l’escalada hauria tocat sostre al març i l’índex de preus de consum (IPC) podria començar a moderar-se a l’abril.

L’escalada experimentada pels preus està estretament vinculada als costos de l’energia que s’han traslladat al conjunt de l’economia, com revela la inflació subjacent, la que exclou l’energia i els aliments no elaborats, situada en el 3,4%, la més alta des de setembre de 2008. Aquesta evolució ha empitjorat a conseqüència de la guerra d’Ucraïna, que ha portat al Govern a posar en marxa un pla de xoc que haurà de convalidar-se a finals de mes al Congrés.

La crescuda de l’IPC no fa sinó rebaixar el poder adquisitiu dels salaris, però també de l’estalvi i provoca pujades dels lloguers. Per això, de fet, el Govern ha limitat al 2% l’augment de les rendes fins al pròxim 30 de juny.

Encara que l’alça va estar inicialment vinculada als preus energètics, l’embranzida de l’IPC s’ha traslladat al conjunt de l’economia. Especialment, a productes bàsics com els aliments. En aquest context l’executiu ha apostat per impulsar un pacte de rendes que serveixi per a moderar els marges i, per tant, els beneficis empresarials, així com els augmento dels salaris. Però aquestes negociacions entre els empresaris i els sindicats no van ara com ara per bon camí.