Cepsa ofereix a les seves estacions de servei als clients particulars fidelitzats carburants a preus del 2021, i suma els descomptes per la bonificació del Govern (20 cèntims) als programes de fidelització de la companyia, que augmenten així l’estalvi possible fins als 45 cèntims per litre.

¿Com es pot aconseguir el descompte?

En concret, els usuaris adherits al programa de fidelització de Cepsa ‘Porque Tú Vuelves’ disfruten des de l’1 d’abril d’un descompte de 30 cèntims per litre –20 cèntims de la bonificació aprovada pel Govern d’Espanya a què s’afegeixen 10 cèntims addicionals que ofereix la companyia–, de manera directa, sense necessitat de vincular-lo a pròxims proveïments, ni a cap aplicació.

A més, si fan servir el mètode de pagament de la targeta Visa Cepsa i la targeta del Club Carrefour, afegeixen el 10% addicional de descomptes, que porta així l’estalvi fins a aquests 45 cèntims per litre, cosa que implicaria un descompte del 25% en el preu mitjà dels combustibles en totes les estacions de servei de Cepsa a Espanya.

Amb aquestes mesures, posades en marxa per afrontar la situació excepcional en el preu de l’energia en l’àmbit internacional a causa de l’escalada del cost produïda pel conflicte a Ucraïna, aquests clients obtenen un descompte de fins a 16 euros per a un proveïment convencional de 35 litres, i s'aproximen els preus als de fa un any per a gasolina 95 (1,356 euros/litre) i als del mes d’octubre passat per al gasoil A (1,375 euros/litre), ha indicat l’energètica.

¿Com es pot fer l’alta?

Qualsevol client particular pot adherir-se al programa ‘Porque Tú Vuelves’ a través de la pàgina web de la companyia i en el punt de venda mateix al fer el proveïment. Aquest programa compta actualment amb més d’un milió i mig d’usuaris.

Els transportistes que facin servir les targetes professionals de Cepsa es beneficien d’un estalvi de fins a 30 cèntims per litre, a més dels descomptes comercials vigents.

Per la seva part, els clients particulars i professionals que no utilitzen el programa ‘Porque Tú Vuelves’ o les targetes professionals també obtenen un descompte més enllà de la bonificació establerta pel Govern. En concret, aquests usuaris es beneficien d’un descompte de cinc cèntims addicional, amb què s’arriba a un estalvi de 25 cèntims per litre.

Els descomptes especials, que van entrar en vigor l’1 d’abril i que estaran vigents fins el 30 de juny, no estan condicionats a pròxims proveïments, i s’implementen per a qualsevol mena de combustible (gasolines, gasoils, gas natural vehicular i gas liquat) en tota la xarxa d’estacions de servei de Cepsa, que té 1.500 establiments a Espanya.