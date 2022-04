La Selva i l’Alt Empordà, són, juntament amb l’Aran i l’Alta Ribagorça, les dues comarques que han liderat la creació de llocs de feina a Catalunya aquest any. Segons les darreres dades de l’Idescat, el nombre d’afiliats a la Seguretat Social a la Selva va pujar un 6,9% respecte l’any passat, una xifra només superada a la Vall d’Aran (11%). Immediatament després de l’Alta Ribagorça (5,9%) ve l’Alt Empordà (5,7%), i a poca distància hi ha el Baix Empordà amb un 4,1%, fet que certifica la recuperació de la crisi de la pandèmia al sector turístic de la Costa Brava.

El litoral gironí torna a ser l’impulsor de la creació de llocs de feina durant la temporada alta turística a Girona, però les dades d’ocupació han estat igualment positives a la resta de la província. El Gironès ha registrat un increment del 5,1%, la Garrotxa del 4,7%, el Pla de l’Estany del 3,5%, el Ripollès del 3,4%, i la Cerdanya del 4,7%. Al març, tots els grups d’edat han augmentat el nombre d’afiliats en relació amb el març del 2021. Per comarques, el grup de 30 a 44 anys és l’únic que ha registrat disminucions, i ho ha fet a 25 comarques. Els afiliats menors de 30 anys (que representen el 16,3% del total dels afiliats) han augmentat, percentualment, molt per sobre de la resta de grups i ho han fet a totes les comarques. Al conjunt de Catalunya el col·lectiu més jove ha augmentat un 11,5%, i on ha estat més elevat és, de nou, a Aran (26,4%), l’Alt Empordà (15,6%), i la Selva (15,3%).

Els afiliats de 30 a 44 anys han augmentat un 0,6% al març en relació amb el mateix mes de l’any anterior. Aran (7,1%), la Selva (3,2%) i la Garrotxa (2,6%) són les comarques que més augmenten percentualment en aquest tram d’edat, mentre que la Conca de Barberà (-3,3%) i el Pla d’Urgell (-2,3%) són les que més disminueixen.

Els afiliats de 45 a 54 anys augmenten un 4,5% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, amb la variació més elevada a Aran (11,4%) i al Baix Camp (7,0%). D’altra banda, els de 55 anys o més augmenten un 5,6% al conjunt de Catalunya i a totes les comarques, especialment al Baix Penedès (9,6%) i a Aran (9,2%).

Al mes de març i respecte del mateix mes de l’any anterior, el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social augmenta lleugerament per sobre del d’homes (70.509 afiliades enfront dels 68.259 afiliats), cosa que suposa un augment interanual del 4,7% i 4,0%, respectivament, al conjunt de Catalunya.