El Ministeri de Treball i Economia Social i l’Institut de les Dones han publicat aquesta setmana a les seves pàgines web l’Eina per a la valoració de llocs de treball i la guia d’ús, una iniciativa que permetrà identificar retribucions que poden ser discriminatòries a les empreses.

En un comunicat, el ministeri va explicar que es tracta d’una eina gratuïta que incideix en un dels mandats del reial decret d’igualtat retributiva entre dones i homes: el principi d’igual retribució per feines, no només iguals sinó també d’igual valor. Amb l’eina, es podrà fer una estimació objectiva dels requeriments necessaris per dur a terme cadascun dels llocs de treball de l’empresa, i com a resultat, se’ls assignarà una puntuació numèrica.

L’eina permetrà comparar el valor dels diferents llocs i classificar-los en agrupacions del mateix valor, fet pel qual serà possible «identificar les diferències en les retribucions dels diferents llocs de treball que puguin resultar discriminatòries, quan aquestes retribucions no es corresponguin amb el valor dels llocs».

És una «eina clau per combatre la discriminació directa i indirecta que pateixen moltes dones i per avançar cap a la correcta aplicació del principi d’igualtat de retribució per feines d’igual valor», afegia el comunicat.

La vicepresidenta segona del Govern i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, considera que «avançar en igualtat a la feina és avançar en una societat més democràtica i justa, on el mateix treball, faci qui el faci, sigui valorat i retribuït de igual forma». El procediment de valoració de llocs de treball s’ha elaborat des d’una perspectiva de gènere necessària, amb un procediment senzill, didàctic, transparent i normalitzat, fet pel qual pot ser usat per la generalitat de les empreses.