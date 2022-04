Terratrèmol a Silicon Valley. Elon Musk ha llançat una oferta de 43.000 milions de dòlars per a fer-se amb el control total de Twitter. En una carta als inversors de la xarxa social que va avançar Bloomberg, l’home més ric del món els ha proposat comprar la seva participació a un preu de 54,20 dòlars l’acció, més del doble del que valien fa dues setmanes quan es va donar a conèixer que havia comprat un 9,20% de la plataforma, la qual cosa el convertia en el seu màxim accionista individual.

«És la meva millor i última oferta», va assegurar el magnat, cofundador de PayPal i al capdavant de companyies com a Tesla o SpaceX. «Si no s’accepta hauria de reconsiderar la meva posició com a accionista». Amb aquesta OPA hostil, Musk cerca posseir la totalitat de Twitter per a impulsar canvis i «desbloquejar» el seu «potencial extraordinari».

Tan sols sis dies després d’anunciar-se que Musk entrava a la junta directiva de Twitter, l’empresari va fer marxa enrere i va decidir no fer-lo. Aquest gest va obrir un ventall d’especulacions i possibilitats, entre les quals estava la de llançar una oferta de compra de la plataforma. I és que els membres del consell d’administració no poden comprar més del 14,9% d’accions de companyia. Des de fora, Musk deixa de tenir les mans lligades i així ha pogut llançar aquesta OPA hostil.

A més, per ell els diners no són un problema. La seva fortuna ascendeix fins als 260.000 milions de dòlars, la qual cosa el converteix en l’home més ric del planeta, seguit del propietari de Amazon, Jeff Bezos. L’adquisició d’accions de Twitter es faria en efectiu. «Això no és una amenaça, simplement (Twitter) no és una bona inversió sense els canvis que han de realitzar-se».

El retorn de Trump?

Musk porta mesos criticant les polítiques de moderació de contingut de Twitter impulsades per a limitar la proliferació de discurs de l’odi i de la desinformació. La possible compra de la plataforma per part del magnat inquieta a part dels seus treballadors, perquè creuen que amb la seva arribada s’obriria la porta a polítiques més laxes i al retorn de Donald Trump, el compte del qual va ser tancat per incitar a la violència durant l’assalt al Capitoli.

Twitter ha tardat poc a intentar defensar-se, ja que la seva junta directiva va anunciar un pla, conegut al món empresarial com a «píndola enverinada», que permetrà als accionistes actuals comprar bons addicionals amb descompte. «El pla de drets reduirà la probabilitat que qualsevol entitat, persona o grup obtingui el control de Twitter a través de l’acumulació de mercat obert sense pagar a tots els accionistes una prima de control adequada o sense donar al consell d’administració prou temps per adoptar decisions informades», va assenyalar ahir la companyia en un comunicat. Aquesta mesura caduca d’aquí a un any.