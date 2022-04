Daniela fa 17 anys que està a Espanya, des dels 21. Però tot i això sembla que no està prou arrelada per tenir papers. Va arribar de Veneçuela el 2005, mesos després de la darrera regularització massiva d’immigrants a Espanya. Li van dir que no marxés; «pot ser que n’hi hagi una altra, queda’t», rememora.

Però no n’hi va haver una altra. El que en va sortir van ser els requisits per a l’«arrelament social», la porta d’accés a la documentació per a moltíssims migrants irregulars a Espanya. Una entrada al sistema amb requisits complicats per a moltes persones, però que es poden resumir en dos: el primer és demostrar haver residit a Espanya durant tres anys; el segon, un contracte d’un any a jornada completa, cosa que no tenen gaires espanyols.

En la pràctica, això implica dues coses. La primera és llançar-se a l’economia submergida i la irregularitat administrativa durant tres anys, amb sous de misèria, jornades de treball maratonianes (netejant cases, a l’obra o al camp) i intentant evitar que un policia els identifiqui i els incoï una ordre d’expulsió del país. La segona és que cal aconseguir un contracte com sigui. I de vegades no és possible.

Daniela (nom fictici) reconeix que va pagar dues vegades la seva Seguretat Social sencera durant un any per poder aconseguir l’arrelament social. La segona ocasió va ser l’any 2016. Treballava cuidant nens en una urbanització per a famílies de classe alta, adinerades, però que no li van voler fer un contracte en condicions.

Al final va aconseguir arribar a un acord amb la família. Encara que anés a treballar només a les tardes va signar un contracte d’un any a jornada completa... amb un gran però: ella es pagaria tota la Seguretat Social. D’aquesta manera va ser com va aconseguir l’arrelament social en la segona ocasió. La primera, el 2010, va anar fent el mateix però treballant «del que és seu», com a programadora de pàgines web. En aquesta darrera feina guanyava menys de 300 euros per una jornada completa. El preu de l’arrelament durant un any.

Pèrdua dels papers

Entre una regularització i una altra va passar una temporada vivint a Veneçuela que li va provocar perdre els papers. Perquè una altra de les maneres de perdre’ls és passar més de 6 mesos fora d’Espanya. Encara que es porti 17 anys vivint-hi. Després del segon intent tornava a tenir els papers... i els va tornar a perdre durant la pandèmia per faltar-li 16 dies cotitzats per renovar la documentació.

En aquests moments, tot i que porta gairebé mitja vida a Espanya, Daniela té una ordre d’expulsió a Veneçuela. «Em volen enviar a un país que pràcticament no conec (va venir a Espanya amb 21 anys i fa 17 que hi és). La meva família ja no hi és, tampoc els meus amics, ja no tinc res allà. Em demanen que faci arrelament en aquest país, jo crec que amb 17 anys ja el tinc», lamenta.

Encara que no en presumeix, Daniela assegura que pagar-se la Seguretat Social durant un any és una de les formes més habituals per les quals han de passar els migrants per aconseguir la seva documentació. «Nosaltres, com em va passar a mi, passem per la feina de la llar, però per als homes encara és més dur perquè estan a l’obra o al camp. Com ells caiguin de la bastida el primer que els diuen és ‘tu no ens pots denunciar perquè si vas a una comissaria et demanaran els papers i tornaràs al teu país’. Nosaltres, dins del que és dolent, crec que estem una mica millor», observa.

Por a les conseqüències

Encara que el nom és fictici per no revelar la seva identitat, Daniela diu que li fa por parlar. Sent que pot estar tancant una porta (al cap i a la fi una porta) per a les que vénen. «Si les meves companyes i jo ens poséssim a denunciar amb nom i cognoms els ocupadors al final ningú voldria fer això. Personalment en sortiríem bé, però tancaríem l’accés a les que vénen darrere per aconseguir la documentació», explica.

A més, tal com matisa, «molts ocupadors també se la juguen i arriben un acord per fer-te un favor». I dins del ventall de possibilitats és «la més legal». «Hi ha noies que es dediquen a enganyar homes de forma interessada o a casar-se amb gent molt més gran que elles. Jo almenys tenia un contracte signat, vaig demostrar que estava integrada i vaig donar la meva força de treball», sentencia.

Segons aquesta immigrant, els requisits per accedir a la documentació són «absurds» i suposen per a moltes persones un camí ple de dificultats, de vegades, fins i tot insalvables per les vies que estableix la llei. «Gran part de la meva vida he treballat pagant-me jo la Seguretat Social o sense poder cotitzar. O estava buscant l’arrelament o sense la documentació en regla, però has de fer la teva vida. I mai he rebut ni una sola ajuda, ni la del bus. Són processos que dificulten molt», relata Daniela.