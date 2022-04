A quatre de cada deu autònoms se’ls esgoten els diners. El 42% dels treballadors per compte propi presenten problemes de liquiditat i un altre 3% ja deixa de complir alguns dels seus compromisos de pagament. Són algunes de les conclusions que presenta el Baròmetre del Consell General dels Col·legis de Gestors Administratius d’Espanya corresponent al mes de març, en què el 83,3% d’aquests professionals asseguren que la incertesa ha crescut en els darrers mesos.

La desbocada inflació i l’impacte de l’agressió russa contra Ucraïna són els factors que han suposat el fre a la recuperació postpandèmia quan, en molts casos, aquesta ni havia arribat a fer acte de presència.

El 2021 hi va haver nombroses i intenses aturades de l’economia. Només cal recordar que el curs es va iniciar amb tocs de queda, grans restriccions a l’hostaleria i el motor turístic frenat. Tot i això, només un 24% dels treballadors per compte propi milloren el primer trimestre d’aquest any els ingressos obtinguts llavors; un ampli 43% afirma que ara són menors i per al terç restant (33%) ni creixen ni disminueixen.

Els treballadors per compte propi i les empreses de mida reduïda es van enfrontar a un cop com el de la pandèmia sense la capacitat financera ni el nivell de capitalització que sí que tenien altres negocis més grans. Quan començaven a entreveure un punt de llum al final del llarg túnel, s’han trobat a més a més amb una inflació en nivells de fa gairebé 40 anys. El 82% dels autònoms asseguren que pateixen un augment dels costos.

La necessitat de prioritzar

Amb la liquiditat tocant fons i les factures de proveïdors creixent, «cal començar a prioritzar», explica el president a les Canàries de l’Associació de Treballadors Autònoms (ATA), Juan Carlos Arricivita. És a dir, quan els diners disponibles per a un negoci s’encongeixen fins al punt de no ser suficients, cal triar el seu destí. Empleats, proveïdors i factures de la llum o l’aigua se situen al primer esglaó. «Són qüestions que si no s’afronten provoquen l’immediat col·lapse de l’activitat», apunta Arricivita. Per darrere es col·loquen les obligacions amb Hisenda o la Seguretat Social.

El problema queda encara més clar si, com assenyala el president d’ATA-Canarias, «l’electricitat ja és pràcticament un treballador més». Es refereix així a l’increment del preu del quilowatt hora, que provoca que una empresa amb alt consum energètic –sense arribar a l’intensiu de l’activitat industrial– que tingui contractada una potència d’uns 30 quilowatts desemborsi més de 1.000 euros al mes. A més, les ajudes posades en marxa per ajudar els autònoms a superar el cop de les restriccions sanitàries comencen a esgotar-se.