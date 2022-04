Bèlgica es va convertir el passat mes de febrer en un dels primers països d’Europa a regularitzar la setmana laboral de quatre dies en incloure-la en la reforma del mercat laboral. L’estat permet, sense retallar les hores treballades, repartir-les en quatre jornades setmanals o flexibilitzar els horaris per donar més llibertat als treballadors. A Espanya encara hi ha molt poques empreses que s’han animat a implantar-la. Aleshores, és un sistema viable?

L’empresa de desenvolupament de programari empresarial Software DelSol va invertir 420.000 euros a adaptar la jornada laboral i es va convertir així en pionera a Espanya. «Considerem la mesura com una millora de la conciliació laboral i personal dels treballadors», explica Ana Arroyo, responsable de selecció i desenvolupament de persones de la companyia. I es va fer així per al conjunt de 184 treballadors, sense retocar els salaris. «No tornaríem enrere», afirma Arroyo. Indicadors que han estat favorables són que l’absentisme es va veure reduït un 20% després de la implantació, que es va consolidar la confiança dels treballadors i que la facturació va seguir el camí de creixement d’un 20% anual.

Fer el canvi és possible. Les companyies tenen la possibilitat d’acollir-se a la mesura mitjançant conveni col·lectiu o per un acord entre l’empresa i els sindicats. I això podria ser incentivat pel pacte anunciat entre el Govern i Més País per fer un programa pilot amb ajudes a les empreses que vulguin implantar-la, vinculada a una reducció a 32 hores setmanals de feina. «És una iniciativa important per posar en el centre del debat i l’agenda, un tema fonamental que té relació amb la jornada laboral», assenyala Carlos Gutiérrez, secretari confederal d’estudis i formació sindical de CCOO. Des del sindicat defensen una reducció generalitzada de les hores treballades sense estar a favor o en contra de la jornada de quatre dies. Fernando Luján, secretari confederal d’UGT, sí que advoca per aquest tipus de reducció amb una modificació legislativa i destaca que a Espanya hi ha cultura del presencialisme: «Ha estat molt habitual allargar les jornades pel simple fet de fer més hores perquè sembla que es treballa més. Però com més s’allarguen les jornades, més es redueix la productivitat exponencialment».

Tots dos sindicats discrepen que l’opció belga sigui la més adequada perquè no redueix les hores treballades en conjunt. «Un nombre més gran d’hores en la jornada laboral repercuteix en la seguretat i la salut dels treballadors, que poden arribar a tenir malalties professionals, problemes traumatològics o patir riscos psicosocials, com estrès i depressió», segons la secretària de política sindical d’UGT de Catalunya, Núria Gilgado. L’opció considerada pels representants dels treballadors és baixar les hores setmanals en direcció a les 32 hores, sense tocar el salari.

La Confederació Espanyola d’Organitzacions Empresarials (CEOE), per part seva, assegura que la implantació de la jornada laboral de quatre dies a Espanya no és un tema que estigui en aquest moment a la taula de negociació del diàleg social.

La patronal de petites i mitjanes empreses Pimec considera que «molt poques companyies es plantegen una jornada de quatre dies perquè hi ha un problema de base i és la manca de productivitat a Espanya», segons explica el seu secretari general, Josep Ginesta. «Si les persones treballen menys temps haurien de renunciar a part del salari», afegeix. El director de relacions laborals i assumptes socials de la patronal de Foment del Treball, Javier Ibars, afirma que encara és una excepcionalitat entre les empreses treballar quatre dies a la setmana i que caldria flexibilitzar la jornada en funció dels interessos mitjançant negociació col·lectiva, i no tant establir per normativa una reducció de la jornada.

Bo per a alguns sectors

Des de les patronals asseguren que no seria adequat per a la totalitat dels sectors, però que alguns sí que s’ ho poden permetre. Aquells amb més innovació tecnològica o amb més investigació serien els més rellevants, mentre que altres amb atenció al públic, com el turisme, ho tindrien més complicat. Els representants dels treballadors s’acullen a l’augment de la digitalització per reduir la jornada. «Proposem aprofitar els avantatges de la digitalització i la robotització per fer un salt en la productivitat, encara que s’haurà de treballar perquè beneficiï la majoria», afegeix Gutiérrez des de CCOO. Els psicòlegs veuen en el descans més gran entre jornades un augment de la productivitat.