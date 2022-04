El 51% de les empreses mitjanes, és a dir, aquelles que tenen entre 50 i 250 empleats, preveu apujar els seus preus al llarg de l'any a conseqüència de l'escalada generalitzada de l'IPC que està patint l'economia espanyola. Un increment de preus comú entre els mercats europeus, però que impacta en major mesura a Espanya i això té un efecte rebot en els preus, perquè més companyies de tamany mitjà apujaran preus a Espanya en comparació amb la mitjana de la UE. No obstant això, si bé l'increment de preus serà la tònica dominant, no passarà el mateix amb el fet d'apujar salaris: només una de cada quatre mitjanes empreses millorarà les seves nòmines.

Així ho constata un informe de la consultora Grant Thorton publicat aquest dilluns i que també constata que, malgrat l'actual espiral inflacionista i les variades incerteses internacionals, els departaments de recursos humans mantindran en un número important les seves previsions de noves contractacions. L'estudi de Grant Thorton surt d'entrevistes a 10.000 executius de 29 països, 400 d'ells a Espanya, i elabora un índex per mesurar la salut de la mitjana empresa. En un barem entre -50 i 50, on 50 seria l'escenari ideal i el -50 el més catastròfic, la 'revisió mèdica' del teixit empresarial espanyol està actualment en un 0,3, quan per aquestes mateixes dates, però de l'any passat estava en 1,3 punts.

La rebaixa de les perspectives de creixement efectuada per la gran majoria de cases d'estudis -des del Banc d'Espanya, passant per Funcas o la Comissió Europea- s'evidencia en les respostes que els executius de la mitjana empresa han donat a Grant Thorton. El 62% de les signatures enquestades a Espanya identifiquen l'encariment de l'energia com el principal limitador per fer créixer el seu negoci durant l'any vinent, situant-se aquests nivells de preocupació en la seva xifra més alta de l'última dècada. I, al seu torn, la preocupació en terra espanyol és sensiblement superior a la mitjana de les empreses europees (50%) i a escala global (56%).

Només el 26% d'empreses preveu augmentar salaris

Malgrat que les perspectives de creixement s'han moderat en els últims mesos, l'impuls inversor de les companyies no s'atura i aquestes preveuen continuar injectant capital per millorar els seus rendiments. El 40% dels directius de la mitjana empresa afirma que augmentarà les seves inversions en els pròxims 12 mesos, un increment respecte al 37% que responia el mateix a principis del 2021. No obstant això, l'objectiu principal d'aquestes inversions serà l'adquisició de noves plantes, maquinària i infraestructures. I és que els empresaris aposten per béns tangibles en un context de volatilitat i incerteses creixents.

Tanmateix, aquest esforç en capital físic no serà igual d'intens pel que a capital humà es refereix. En l'actual context inflacionista -al març l'IPC va marcar el 9,8%-, només el 26% dels directius de la mitjana empresa entrevistats per Grant Thorton afirma que pujarà salaris enguany. Si bé l'escalada generalitzada de preus -sumada a l'increment del salari mínim a 1.000 euros- ha obligat un major nombre de companyies a invertir a millorar nòmines. En el semestre anterior només el 18% de les empreses preveia apujar sous en els pròxims 12 mesos. Aquest menor impuls per apujar salaris que per apujar preus inevitablement tindrà un efecte sobre el poder adquisitiu de gran part dels treballadors espanyols. De moment i a costa de com acabi l'IPC a mitjà del 2022, els sous per conveni estan creixent el 2,4% i la inflació al 9,8%, la qual cosa deixa una pèrdua de poder adquisitiu de la classe treballadora de 7,4 punts.

Laboralment, el que concentrarà major percentatge d'inversions seran les noves contractacions. De moment la guerra d'Ucraïna, l'escassetat de determinats subministraments i l'escalada energètica no està frenant el creixement de l'ocupació -març va tancar amb 140.231 ocupats més que al febrer- i les expectatives és que no ho freni tampoc en els mesos vinents. Gairebé la meitat dels empresaris (47%) assegura que preveu augmentar la contractació (7 punts més que en el semestre anterior).