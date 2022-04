Les exportacions de les empreses gironines van recuperar, durant el mes de febrer, l’embranzida habitual que havien perdut els mesos anteriors. Les dades publicades pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme indiquen una crescuda de les vendes estrangeres del 13%. En aquesta ocasió no ha estat el sector agroalimentari sinó el químic el que ha agafat el timó de les vendes estrangeres.

Les dades del ministeri indiquen un febrer amb un volum exportador de 596,3 milions d’euros, 70 milions més que el mateix mes de l’any passat. La xifra apareix després d’un gener fluix, que les revisions de la cartera ministerial han ajustat finalment en 497 milions d’euros. En conjunt, durant els dos primers mesos de 2022 les empreses gironines van vendre a l’estranger productes per valor de 1.093,8 milions d’euros, un 10% més que el mateix període del 2021.

L’agroalimentari segueix sent el sector més potent de la província amb 225 milions d’euros facturats. Malgrat tot, són xifres lleugerament inferiors (-0,5%) a les obtingudes el febrer passat. De la mateixa manera, en l’acumulat del 2022 s’observa clarament com l’agroalimentari ha perdut pistonada: concretament un 8% menys d’ingressos que l’any passat, fins als 406,3 milions d’euros.

És simptomàtica la caiguda de facturació estrangera de la indústria càrnia, punta de llança de les exportacions agroalimentàries a Girona. Segons les dades que recull el ministeri, durant el febrer les càrnies han col·locat producte per valor de 136 milions d’euros el febrer, mentre que l’any passat la xifra va ser de 156 milions d’euros. Hi té a veure la caiguda de la demanda de carn de porc de la Xina, un país que s’ha refet de la pesta porcina que va afectar el bestiar autòcton i que el va obligar a comprar-lo a l’estranger.

L’altra cara de la moneda l’ofereix el sector químic i farmacèutic de la província. La indústria instal·lada a les comarques gironines està vivint una bona època a jutjar per les dades del ministeri: ha augmentat la facturació un 31,8% durant el mes de febrer, registrant 122,8 milions d’euros. De la mateixa manera, en l’acumulat de 2022 manté un ritme molt elevat de creixement, fregant gairebé el 30% respecte els dos primers mesos de l’any passat.

Just abans de la guerra

La recuperació gironina va en consonància amb el que passa a Catalunya i a la resta d’Espanya. El sector exterior espanyol era el gran motor econòmic en ple procés de recuperació econòmica just abans de l’inici de la invasió russa d’Ucraïna. Les exportacions fins a febrer van créixer el 28,3%, aconseguint un nou màxim històric, fins als 56.521 milions milions d’euros, xifra no aconseguida en els dos primers mesos d’un exercici.

Per part seva, les importacions van augmentar un 43,5% fins als 67.296 milions d’euros, també màxim històric. En el marc d’un context d’elevada inflació, la internacionalització de l’economia torna a ser clau per a la recuperació en un context en el qual el creixement econòmic es veu afectat de manera seriosa per la guerra d’Ucraïna. L’inici de la invasió d’Ucraïna (24 de febrer) obre en qualsevol cas noves incerteses i la pròpia Organització Mundial de Comerç (OMC) ja anuncia que retallarà les expectatives de creixement del comerç internacional.

Les dades de febrer van ser en general positives, amb una taxa de cobertura –quocient entre exportacions i importacions- que es va situar en el 84,0%, però amb una alça del dèficit comercial important per la incidència de l’alça de preus. El dèficit comercial es va situar en 10.774,7 milions d’euros en els dos primers mesos de l’any, la qual cosa suposa multiplicar per gairebé quatre (+278%) el registrat en el mateix període de 2021, segons les dades del ministeri.

L’informe sobre comerç exterior de febrer reflecteix que el dèficit energètic va aconseguir els 6.984,5 milions d’euros, el doble que en el mateix període de 2021 (3.110,4 milions), mentre que el no energètic es va situar en 3.790,2 milions d’euros, enfront del superàvit de 259,5 milions de l’any anterior. En termes de volum, les exportacions van pujar un 11,1%, amb una alça de preus del 15,5%. A Catalunya el febrer es va tancar amb un 16,3% més d’exportacions que l’any passat, i més de 7.000 milions facturats.