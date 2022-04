L’electricitat al mercat majorista espanyol es va pagar ahir a una mitjana de 103,24 euros el megawatt/hora. Es tracta del menor preu en el que va d’any per segon dia consecutiu i el més baix de les grans economies europees: avui cotitzarà a 175,93 euros a Itàlia, 123,55 a França i 120,23 a Alemanya i, fora de la UE, l’equivalent a uns 133 euros al Regne Unit.

La contribució de les energies renovables (solar i eòlica) i la menor demanda per la Setmana Santa (ahir era festa en sis de les 17 comunitats autònomes) han contribuït a abaratir l’energia elèctrica a nivells no vistos des del 27 de desembre, quan va cotitzar en 96,08. El preu majorista repercuteix directament en els usuaris abonats a la tarifa regulada (PVPC), que suposen el 40% dels consumidors, i només indirectament, i quan es revisin les seves condicions contractuals, en els clients adscrits a tarifes en el mercat lliure, que són el 60% de les llars. Respecte a just abans de la guerra, que va marcar un punt d’inflexió en l’alça de la carestia energètica, l’electricitat s’ha abaratit a Espanya el 47,28%, i respecte al màxim històric, que es va aconseguir el 8 de maig, la reducció és del 81%.

Així i tot, el quilowatt/hora continua sent el 64% més car que fa un any.En els últims dies va haver-hi algunes hores en les quals el preu de l’electricitat va arribar a caure a 3,7 euros (ahir diumenge) i a 1,03 el diumenge anterior, enfront del rècord de 700 euros que es va pagar en alguns moments del 8 de març.

El gas, que té impacte en la formació del preu de l’electricitat pel sistema marginalista existent a la UE, també ha cedit posicions i està en 71,19 euros el megavat / hora en el mercat ibèric, el 9,58% per sota de la vespra de la invasió d’Ucraïna per Rússia, que va disparar encara més el seu preu. Continua sent, no obstant això, quatre vegades més car que el preu més barat que es va pagar en 2021.

D’altra banda, Espanya confia en la victòria de Macron en la segona volta de les eleccions presidencials franceses, i en què el començament del seu segon mandat liquidi l’oposició gal·la a la connexió de gas entre Espanya i França, el projecte conegut com MidCat. Diferents fonts de l’Executiu consultades apunten al fet que França «farà una reflexió», una vegada que passin les presidencials, i deixarà de rebutjar el MidCat, que enllaçaria la canonada de gas des d’Hostalric fins a la localitat francesa de Barbaira. Una font espanyola del Govern pronostica que París «cedirà» perquè, explica, un dels països més interessats en aquest gasoducte és Alemanya, amb una dependència del gas rus que aconsegueix el 60%.