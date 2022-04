Les polítiques fiscals i monetàries van ajudar a frenar l’impacte econòmic de la pandèmia, però aquest èxit va arribar amb un preu: els dèficits es van elevar i va créixer el deute d’una forma sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. Ara, quan la guerra a Ucraïna i les sancions a Rússia alimenten una crisi que arriba a les acaballes de la que encara no s’havia tancat completament de la pandèmia, amb la inflació a l’alça i la incertesa disparada, els desajustos en els comptes públics prenen un lloc central. I Espanya és un dels països on estan accentuats, segons les últimes previsions del <strong>Fons Monetari Internacional</strong>.

L’informe Monitor Fiscal, presentat aquest dimecres a Washington, calcula que el deute públic espanyol, que es va disparar del 95,5% del PIB el 2019 fins al 120% el 2020, s’enquistarà al voltant del 115% en els pròxims anys. Concretament, segons els càlculs de l’organisme, es preveu que aquest any se situï en el 116,4% del PIB i vagi experimentant lleugeres reduccions cada any fins al 2027 per acabar llavors en el 114,6%.

Aquestes dades col·loquen Espanya en una trajectòria similar a la de França, però lluny de les previsions de la zona euro, on l’endeutament públic es calcula aquest any en el 95,2% del PIB i per sota del 90% el 2027. Està, això sí, en línia amb les perspectives globals d’economies avançades, que també s’estima que seguiran en cinc anys amb un endeutament del 112,7%, nou punts percentuals per sobre dels nivells previs a la pandèmia.

També en qüestió de dèficit hi ha un estancament a mitjà termini en les previsions per a Espanya. Per a aquest 2022 es calcula que s’aconseguirà una reducció de fins al 5,3% respecte al 7% del 2021 i a l’11% de l’any de l’esclat de la covid. Es preveu també un altre descens d’un punt més per al 2023. Però a partir de llavors el dèficit espanyol s’estanca fins al 2027 en un 3,9%, un punt per sobre del que es registrava abans de la pandèmia.

Són dades que arriben un dia després que un altre informe de l’FMI situés Espanya com l’economia avançada amb un creixement més fort del PIB, tot i que la dada del 4,8% estimat per al 2022 suposés una rebaixa d’un punt respecte als càlculs anteriors, part d’una rebaixa global de les perspectives econòmiques. I és que els intensificats riscos i la incertesa que estan provocant la guerra i les sancions, sumats a una inflació a l’alça, i volàtil, sacsegen l’economia.

Capes de crisis

És el que Vitor Gaspar, director de l’Àrea Fiscal de l’FMI, ha enunciat aquest dimecres en la presentació de l’informe Monitor Fiscal com «els llegats acumulats de 15 anys de crisis» que van començar amb la crisi financera global, van continuar amb la pandèmia i ara sumen una altra capa amb la guerra a Europa. I en aquest context Gaspar ha remarcat que «els riscos que plantegen els alts nivells de deute, per a tots els grups de països (ja siguin economies avançades o emergents o en desenvolupament), ara són molt prominents».

L’informe adverteix, per exemple, que «l’escenari en el qual opera la política fiscal ha canviat abruptament» i assenyala que «així que s’apugen els tipus d’interès per mirar de controlar la inflació, s’està limitant l’espai fiscal». Així mateix, destaca que «en un règim d’inflació permanentment elevada i volàtil, es mina l’atractiu dels bons de deute sobirà, i fa més difícil sostenir nivells elevats de deute». I avisa que «la reducció de dèficit i deute pot provar-se difícil, especialment si el creixement econòmic és més baix de l’esperat».

«Les limitacions pressupostàries, de tornada»

Tot i que l’FMI torna a incidir en les bretxes que s’accentuen entre les economies avançades i les emergents i en desenvolupament, que fa que ara s’enfrontin a reptes diferents, també apunta a elements generals. El flagell de la inflació, per exemple, ha portat Gaspar a assegurar que «així que la política monetària pivota cap al combat de la inflació, la política fiscal ha de pivotar alhora cap a mantenir la sostenibilitat del deute. En altres paraules», ha afegit, «les limitacions pressupostàries estan de tornada. ¡I són obligatòries!».

L’FMI també ha llançat un missatge d’advertència davant les potencials «conseqüències indesitjades i grans costos fiscals» que poden tenir algunes mesures per mirar de frenar l’alça dels preus de l’energia i els aliments que ha disparat la guerra, com retallades d’impostos o subsidis.

Davant això, insta els governs a concentrar-se en les necessitats més urgents, incloent l’accés a aliments per als més vulnerables. Assegura que «l’augment de les pressions de despesa requereix accions proporcionades per mobilitzar ingressos domèstics» i apressa a «establir estratègies fiscals que assegurin sostenibilitat a mitjà termini, ancorades en marcs fiscals creïbles i acompanyats de plans robustos de contingència».

En el cas concret dels països on el creixement és més fort i les pressions inflacionàries segueixen elevades, proposa que «la política fiscal ha de passar del suport excepcional en resposta a la pandèmia a la normalització».

Gaspar també ha reconegut que els governs estan sota pressió d’alleujar per als seus ciutadans els alts costos de l’energia i ha destacat que «la resposta política necessita considerar no només les limitacions fiscals sinó també la crisi climàtica». I el Monitor Fiscal dedica el seu segon capítol tant a la cooperació global en termes d’impostos, un camp en el qual s’insisteix a promoure la taxa mínima del 15% per a les corporacions, com a l’aposta per fixar un preu mínim global per a les emissions de carboni.