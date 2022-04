Els efectes econòmics de la guerra d’Ucraïna són com «ones sísmiques que emanen de l’epicentre d’un terratrèmol» i estan sacsejant l’economia global. La gràfica imatge és la que ha triat el Fons Monetari Internacional (FMI) per a il·lustrar el seu últim Informe de Perspectives Econòmiques Mundials, un document on retalla les previsions de creixement de l’economia tant aquest any com el pròxim deixant-les en un 3,6%. Les xifres representen un descens respectiu del 0.8 i 0.2% respecte als càlculs que l’FMI havia presentat al gener i, comparats al creixement global del 6,1% que es va registrar en 2021, confirmen la sacsejada.

La crisi, com va recordar en la roda de premsa de presentació de l’informe a Washington Pierre-Olivier Gourinchas, economista cap del FMI, «s’està desenvolupant conforme l’economia global no s’ha recuperat plenament de la pandèmia de Covid». Arriba, a més, quan renovats tancaments a la Xina per combatre els últims brots del coronavirus han alentit l’activitat i podrien provocar nous colls d’ampolla a les cadenes de subministrament globals. Arriba, així mateix, marcada per pressions inflacionàries que s’han provat «més elevades, àmplies i persistents» del que es va calcular fa mesos i que ara fan que l’FMI projecti que 2022 acabarà amb pujades de preus del 5,7% en economies avançades i del 8,7% en mercats emergents.