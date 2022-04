La multinacional farmacèutica Inke, pertanyent al grup Neuraxpharm, ha anunciat aquest dimecres una inversió de nou milions d’euros en la seva planta de Castellbisbal a Barcelona per augmentar la seva capacitat de producció de principis actius d’inhalació (API). La inversió permetrà a Inke triplicar el seu volum de producció en síntesi química i micronització per als API d’inhalació a la seva planta a partir del 2024. La companyia espera desplegar aproximadament el 80% de la inversió a finals d’aquest any.

L’objectiu de la inversió és satisfer la demanda global de principis actius farmacèutics respiratoris, que ha augmentat notablement amb la pandèmia. La firma explica que el creixement urbà, especialment en els mercats emergents, provoca un empitjorament de la contaminació de l’aire que està causant un augment en la incidència de malalties respiratòries. A més, l’envelliment global de la població s’associa amb una susceptibilitat de malalties respiratòries més gran, cosa que s’espera que condueixi a una demanda més gran de teràpies inhalatòries en els pròxims anys. La companyia està especialitzada en la combinació de processos de síntesi complexos amb capacitats tècniques i productives, combinat tot amb experiència als mercats farmacèutics dels EUA, el Japó i la UE. Miquel Bachs, director general d’Inke, ha explicat mitjançant un comunicat que la inversió podrà suposar una millora de la posició de l’empresa i de la filial espanyola al mercat internacional de teràpies inhalatòries. L’equip operatiu especialitzat d’Inke integra producció, R+D, regulatori, comercial, administració i altres funcions de suport amb experts altament capacitats que presten un servei complet. La indústria farmacèutica va invertir 1.160 milions l’any de la pandèmia Inke va desenvolupar el seu primer producte respiratori el 1998. Avui dia, la planta produeix 34 API genèrics mitjançant processos de síntesi química i se situa entre les tres empreses de fabricació d’API respiratoris a Europa amb més registres de patents dels últims 10 anys. L’empresa ha sigut inspeccionada amb èxit per les diferents autoritats globals, incloent la FDA dels EUA des del 2002 i la FDA coreana des del 2012. Inke és un proveïdor clau per a moltes empreses farmacèutiques genèriques i de marca a tot el món. Incorpora 12 API per a la inhalació en el seu portafolis i distribueix els seus productes a més de 40 països, incloent Europa, els EUA, el Japó, Corea, la Xina i Turquia.