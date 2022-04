Les perspectives econòmiques globals que periòdicament presenta el Fons Monetari Internacional (FMI) s’han deteriorat, principalment per la guerra d’Ucraïna.

En aquest context, Espanya no escapa a la crisi, una que l’organisme adverteix que està embolicada en una incertesa inusitada i que arriba quan l’economia encara no s’havia recuperat plenament dels efectes de la pandèmia, presenta riscos incrementats «de forma accentuada» i registra una inflació que l’FMI ara calcula que «es mantindrà elevada per molt més temps que en les estimacions anteriors».

En l’Informe de Perspectives Econòmiques presentat ahir a Washington l’FMI xifra en 4,8% el creixement que registrarà Espanya enguany.

Aquesta dada representa una rebaixa d’un punt respecte als càlculs que va presentar al gener. També es rebaixen mig punt les estimacions per al 2023, que ara queden en un creixement del 3,3%.

Són càlculs una mica millors dels últims que va presentar a principis d’abril el Banc d’Espanya però segueixen molt lluny de les projeccions del Govern, que oficialment encara maneja perspectives d’un augment del 7% del PIB en aquest 2022.

L’executiu, no obstant això, actualitzarà el seu quadre macroeconòmic en el Pla d’Estabilitat 2022-2025, que ha de presentar-se a Brussel·les abans de finals de mes, i dilluns el president Pedro Sánchez va admetre en una entrevista a Antena 3 que hi haurà una revisió a la baixa del PIB, encara que no va precisar l’abast de la correcció en les xifres.

Respecte a la taxa d’atur, fins i tot amb una millora en comparació a les anteriors previsions i a les dades de 2021, Espanya continua comptant amb la segona pitjor dada de tota Europa, només per darrere de Grècia.

El 2022 l’FMI calcula que aquest índex de desocupació aconseguirà el 13,4% i el 2023 només millorarà fins al 13,1%. En el que es denomina l’Europa avançada aquests percentatges són del 6,5% i 6,4% i a la zona euro són del 7,3% el 2022 i 7.1% el 2023.

Pel que fa a la inflació, els càlculs de l’últim informe del Fons Monetari Internacional situen a Espanya equilibrada amb la zona euro, amb una previsió per a aquest any d’una pujada mitjana anual de preus del 5,3%. Les pressions inflacionàries són «més elevades, àmplies i persistents» i han portat a ajustos en la política monetària, amb pujades de tipus d’interès que es calcula que seguirant creixent i exercint pressió.