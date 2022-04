El preu mitjà de l’electricitat en el mercat majorista descendirà avui un 24,01% fins als 85,19 euros per megawatt hora (€/MWh), el seu preu més baix en el que va d’any gràcies al major pes de la producció eòlica i solar. Segons les dades de l’Operador del Mercat Ibèric de l’Electricitat, el preu mitjà se situarà així per sota de la barrera dels 100€/MWh per primera vegada des del 27 de desembre i registrarà el seu valor més baix des del 31 d’octubre, quan es va negociar a 79€/MWh de mitjana. A més, el preu del gas natural en el mercat europeu va pujar més d’un 5% ahir, però va romandre per sota dels 100 euros el megawatt hora (MWh), una cota que ha superat pràcticament tot el mes de març. Malgrat no superar els 100 euros el MWh, el gas continua molt car per un període com la primavera, quan la demanda cau a Europa pel final de l’hivern, i gairebé multiplica per cinc el preu de fa un any.