Unes 24.000 famílies de Catalunya es beneficiaran de la renovació automàtica del bo social d’Endesa aquest any 2022. Es tracta d'una de les aplicacions del nou reial decret llei 6/2022 que modifica aspectes clau de l'ajuda. Fins a final de març, tots els beneficiaris d'aquest descompte -excepte les famílies nombroses, que estan subjectes a la vigència del carnet - havien de tramitar una sol·licitud de renovació cada 2 anys per a verificar que continuaven complint els criteris d'assignació definits pel govern espanyol i, així, mantenir el descompte en la factura elèctrica. Ara, la renovació serà automàtica sempre que es continuïn complint els mateixos requisits. Així, prop d’un 70% no hauran de fer cap tràmit.

Dos mesos abans del venciment un equip especialitzat verificarà si es segueixen complint els requisits i informarà al client. D’altra banda, aquells qui gaudien de l’ajuda abans de l’entrada en vigor de la nova normativa tindran una pròrroga automàtica de 2 anys un cop finalitzat el període de percepció. L’entrada en vigor del nou bo social també estableix canvis en els requisits. Segons una estimació, a Catalunya podria suposar un augment de beneficiaris de fins al 50% més prenent com a base de càlcul la referència facilitada pel govern espanyol, que calcula que a tot l’Estat es podria ampliar a més de 600.000 beneficiaris. A dia d’avui són 99.802 les famílies catalanes, clients d’Endesa, que estan adherides al bo Social, 2.100 més que a tancament del 2021. D’aquestes, prop de 54.700 són famílies vulnerables i compten amb una rebaixa del 60% en la seva factura de consum elèctric, mentre que unes 45.100 són vulnerables severes i gaudeixen d’una reducció del 70%. Aquests descomptes estaran vigents fins el 30 de juny de 2022. Després d’aquesta data els descomptes tornaran a ser del 25% pels clients vulnerables i del 40% pel vulnerables severs, tal i com estableix la normativa. Pel que fa a la tipologia, prop del 51% són persones en situació de vulnerabilitat segons criteri de renda, el 43% famílies nombroses, el 5% pensionistes, i l’1% correspon a col·lectius especialment afectats per la crisi econòmica derivada de la Covid-19 i que s’han acollit a aquesta ajuda, vigent fins el 30 de juny. Del total de clients, el 55% són considerats vulnerables i el 45% vulnerables severs. A més d'aquestes dues categories, aquells clients vulnerables severs atesos pels Serveis Socials i que, com a conseqüència, es consideren en risc d'exclusió social, no hauran de fer-se càrrec de la factura sempre que l'Administració financi com a mínim el 50% de l'import. Una vegada Serveis Socials ho acrediti i es faci càrrec d'aquest cofinançament, Endesa assumirà l'altre 50%. Nous criteris d’accés El nou reial decret també modifica els criteris de renda i estableix uns nous multiplicadors de l’IPREM més amplis. A més, les persones que tinguin l’Ingrés Mínim Vital podran beneficiar-se’n directament sempre que indiquin la seva condició en el moment de tramitar la sol·licitud. A Catalunya el bo social conviu amb la Llei 24/2015, en la qual Endesa i la Generalitat han treballat conjuntament per establir i concertar mecanismes i mesures que pal·lien i minimitzen els efectes derivats de l’impagament de factures de subministraments a aquelles persones que es troben en situació de pobresa energètica i en risc d’exclusió residencial. Actualment Endesa té 32.000 clients que compten amb Informe de Risc d’Exclusió Residencial (IRER) emès pels Serveis Socials. De tots aquests, uns 9.500 han sol·licitat i s’han adherit també al bo social.