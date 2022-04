BBVA busca, per tercer any consecutiu, als deu millors agricultors, ramaders i productors d’aliments del país el model de producció del qual contribueix al desenvolupament sostenible. Amb aquesta nova edició el banc, en col·laboració amb el restaurant el Celler de Can Roca de Girona (que participarà en el jurat), vol continuar fent costat a iniciatives de producció agroalimentària local que contribueixen a la protecció mediambiental, l’alimentació saludable i que adopten criteris socials vinculats a la sostenibilitat.

Els guanyadors formaran part d’una de les receptes que els germans Roca elaboren mensualment dins del projecte «Gastronomia Sostenible», que desenvolupen amb BBVA. La superfície de producció ecològica a Espanya ha augmentat un 21% en els últims cinc anys, la qual cosa suposa que amb les dades disponibles, el 10% de la Superfície Agrària Útil (SAU) del país sigui ecològica, segons l’informe anual de Ecovalia. Amb aquesta guardó els productors locals d’Espanya tenen l’oportunitat de donar a conèixer els productes de proximitat elaborats sota criteris sostenibles. El banc, amb la sostenibilitat com un dels seus sis pilars estratègics, pretén amb la III edició dels Premis BBVA als Millors Productors Sostenibles «donar suport a una vegada més als negocis agroalimentaris que impulsen l’economia des d’un model que fa del món un lloc més verd i inclusiu». Els guardons estan dirigits a aquelles empreses i autònoms del sector de l’agricultura, la ramaderia i altres productors d’aliments, que comptin amb el certificat oficial que els acrediti com a productors ecològics, requisit indispensable per a la inscripció.