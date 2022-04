La confiança empresarial ha baixat un 1,6% a les comarques gironines durant el segon trimestre del 2022 respecte els tres primers mesos de l’any. Així ho indiquen les dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) en relació als índexs de confiança de la demarcació cameral de la província. Segons aquestes dades, l’empresariat gironí hauria patit una pèrdua de confiança respecte els tres mesos anteriors, però encara es mostraria més optimista (un 3,7%, concretament) que durant el mateix període de l’any passat, un temps marcat encara per l’impacte de la pandèmia.

Al conjunt de Catalunya la confiança empresarial ha mostrat una caiguda del 2,1% respecte el trimestre anterior. L’Idescat constata que l’hostaleria i el transport són els únics sectors que mostren una millora de la confiança (4,9%), mentre que la resta d’activitats mostren un empitjorament. El comerç (-6,1%) encapçala els sectors on s’ha reduït la confiança, seguit per la construcció (-4,9%), la indústria (-3,6%) i la resta de serveis (-0,7%).

En relació amb el mateix trimestre de l’any anterior, i tal i tal i com passa també a Girona, l’índex de confiança empresarial ha augmentat un 6,2%. La confiança millora en tots els sectors i, en el cas de l’hostaleria i el transport presenta taxes molt elevades (24,5%). La resta d’àmbits mostren increments més moderats, encapçalats per la resta de serveis (5,8%).

La pitjor des de la pandèmia

Al conjunt d’Espanya l’indicador de confiança empresarial harmonitzat (ICEA) va baixar un 4% en el segon trimestre de l’any en relació al trimestre anterior. Amb això registra el seu segon descens consecutiu i el més pronunciat des del segon trimestre de 2020, quan es va enfonsar un 26,9% per l’inici de la pandèmia.

La reculada de la confiança empresarial publicada per l’INE es deu a la caiguda experimentada per l’indicador d’expectatives i, sobretot, a l’empitjorament de l’indicador de situació actual, en un context marcat per la guerra a Ucraïna, una elevada taxa d’inflació i els alts preus de les matèries primeres. I es produeix també quan el Fons Monetari Internacional acaba de rebaixar la previsió de creixement d’Espanya fins al 4,8% enguany, un punt menys del que es preveu al gener passat. Segons les dades de l’INE, el balanç d’expectatives (diferència entre les opinions dels empresaris optimistes i els pessimistes) es va situar en -16,1 punts, enfront del descens de 12,8 punts registrat en el trimestre anterior.