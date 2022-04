Les polítiques fiscals i monetàries van ajudar a frenar l’impacte econòmic de la pandèmia però aquest èxit va arribar amb un preu: els dèficits es van elevar i va créixer el deute d’una forma sense precedents des de la Segona Guerra Mundial. Ara, quan la guerra a Ucraïna i les sancions a Rússia alimenten una crisi que no s’havia tancat completament respecte la pandèmia, amb la inflació a l’alça i la incertesa disparada, els desajustaments als comptes públics prenen un lloc central. I Espanya és un dels països on són accentuats, segons les últimes previsions del Fons Monetari Internacional.

L’informe Monitor Fiscal, presentat ahir a Washington, calcula que el deute públic espanyol, que es va disparar del 95,5% del PIB el 2019 fins al 120% el 2020, se situarà al voltant del 115% en els pròxims anys. Concretament, segons els càlculs de l’organisme, es preveu que enguany se situï en el 116.4% del PIB i vagi experimentant lleugeres reduccions cada any fins a 2027 per a acabar llavors en el 114.6%.

Aquestes dades col·loquen a Espanya en una trajectòria similar a la de França però lluny de les previsions de la zona euro, on l’endeutament públic es calcula enguany en el 95,2% del PIB i per sota del 90% el 2027. Està, això sí, en línia amb les perspectives globals d’economies avançades, que també s’estima que seguiran en cinc anys amb un endeutament del 112, 7%, nou punts percentuals per sobre dels nivells previs a la pandèmia.

També en qüestió de dèficit hi ha un estancament a mitjà termini en les previsions per Espanya. De cares a aquest 2022 es calcula que s’aconseguirà una reducció fins al 5,3% respecte al 7% del 2021 i l’11% de l’any de l’esclat del Covid. Es preveu també un altre descens d’un punt més per a 2023.