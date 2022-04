El grup Costa Food ha iniciat els tràmits per acomiadar 121 treballadors de la seva planta a Terrassa i emportar-se part de les seves produccions a Peraleda de la Mata (Càceres). Els treballadors de la factoria, especialitzada en envàs i especejament de carn per a la indústria alimentària, ja han començat a negociar l’expedient de regulació d’ocupació (ERO) que la direcció va presentar davant el Departament de Treball, segons expliquen des de CCOO i confirmen des de la Generalitat. Des de la central denuncien que la direcció porta desmantellant l’últim any la factoria i desplaçant càrrega de treball cap a Extremadura, que culminen amb l’expedient que les parts es troben actualment negociant.

L’abril de l’any passat el grup de propietat aragonesa Costa Food va comprar l’empresa Roler, històricament de propietat catalana, tot i que amb una planta d’especejament a Càceres. Roler tenia en aquell temps una facturació de 85 milions d’euros i uns 500 empleats entre les dues plantes. Ara pretén liquidar 121 dels 162 empleats que té a Terrassa. La intenció manifestada als sindicats és tancar l’expedient i liquidar les seves produccions abans del 19 de maig. Els treballadors que quedarien estarien reservats per a tasques logístiques i a mantenir una presència simbòlica a Catalunya i així conservar certa quota de negoci. «És una deslocalització en tota regla i ho fan per pagar menors salaris», denuncia el responsable d’indústria de CCOO del Vallès Occidental, Josep Rueda. Des de la central rebutgen els arguments donats des de l’empresa que els acomiadaments obeeixen a una mala evolució dels resultats empresarials i a una pèrdua de clients. La indústria càrnia ha sigut un dels sectors que no han interromput les seves produccions durant la pandèmia i tenien una bona tendència en els anys previs. Segons dades de la Federació Empresarial d’Indústries Càrniques (Fecic), la producció en el 2020 de tot el sector va augmentar el 5,1%, fins als 7,5 milions de tones.