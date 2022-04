La filial europea d’Amazon va obtenir unes vendes rècord el 2021 de 51.300 milions d’euros, un 17% més que l’any anterior. Tot i així, la branca del gegant del comerç electrònic i de serveis de computació al núvol no va pagar ni un sol euro en impostos sobre la renda a Luxemburg. ¿Com és possible?

La companyia nord-americana ha pogut esquivar el pagament d’aquestes taxes gràcies al fet que la seva branca europea va declarar unes pèrdues de 1.160 milions d’euros, segons revelen documents interns a què ha tingut accés Bloomberg. A més, aquesta estratègia d’enginyeria fiscal ha permès a Amazon rebre fins a 1.000 milions d’euros en crèdits fiscals.

La filial europea del gegant està establerta fiscalment a Luxemburg i inclou els ingressos generats per l’activitat dels seus serveis de comerç electrònic en països com Espanya, Alemanya, el Regne Unit, França, Itàlia, Polònia, Suècia i els Països Baixos. És de Luxemburg des d’on ven productes a centenars de milions de llars al continent. Amazon Espanya va ingressar 5.400 milions d’euros el 2020 i sí que va pagar 261 milions en impostos.

Pèrdues per inversions

Els responsables d’Amazon van assenyalar que l’empresa paga impostos de societats «per valor de centenars de milions d’euros» a tots els països europeus on opera. No obstant, la companyia recorre des de fa anys a la declaració de pèrdues, una cosa que justifica amb les inversions que està portant a terme per desplegar-se al territori europeu. «L’any passat la filial europea Amazon va tenir pèrdues, ja que vam obrir més de 50 nous centres i vam crear més de 65.000 llocs de treball ben remunerats, amb la qual cosa la nostra plantilla permanent a Europa supera els 200.000 treballadors», ha assenyalat un portaveu de la companyia a Bloomberg. Des del 2010 han invertit més de 100.000 milions d’euros a Europa

Fa anys que la Unió Europea (UE) pren mesures per intentar que les grans corporacions tecnològiques que operen al seu territori siguin més transparents. El 2017, Brussel·les va portar Amazon als tribunals al considerar que els avantatges fiscals que Luxemburg li proporciona des del 2003 suposaven una ajuda estatal il·legal. No obstant, la companyia va guanyar l’apel·lació i va esquivar el pagament de 250 milions d’euros en impostos endarrerits, una decisió judicial que la Comissió Europea va recórrer l’any passat.

Amazon és una de les empreses més poderoses del món, amb una capitalització borsària que supera els 1.566 bilions d’euros. Les seves vendes netes a escala global van créixer un 22% el 2021, fins als 469.800 milions de dòlars, mentre que els ingressos també van créixer fins a arribar als 33.360 milions. La companyia és propietat de Jeff Bezos, el segon home més ric del planeta.