El vicepresident del Banc Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, ha reconegut la possibilitat que els tipus d’interès de la zona euro pugin al juliol, tot i que ha remarcat que dependrà de les dades, després que el banc central hagi desvinculat el primer augment de la <strong>taxa del final de les seves compres de deute,</strong> per la qual cosa no és necessari que es produeixi automàticament al finalitzar el programa APP.

«Dependrà de les dades que vegem al juny. Des de la perspectiva d’avui, és possible el juliol i setembre, o més tard, també és possible. Mirarem les dades i només llavors decidirem», ha assenyalat Guindos en una entrevista amb Bloomberg recollida per Europa Press.

Sobre aquesta qüestió, el vicepresident del BCE ha indicat que la institució té clar que acabarà amb el programa APP en el tercer trimestre d’aquest any. «Què passi al principi o al final és essencialment un ajust fi de la política monetària i, segons la meva opinió, no és un factor tan determinant ‘per se’», ha afegit. «Havent dit això, de moment no veig cap raó per la qual no hàgim d’interrompre el nostre programa APP al juliol», ha apuntat.

D’aquesta manera, si bé ha admès que «teòricament tot és possible», Guindos ha recordat que el BCE ha desvinculat clarament el final del programa de compres de la primera pujada de tipus, per la qual cosa no és necessari que l’augment de tipus es produeixi automàticament una vegada que finalitzi, i la decisió dependrà de les dades.

«La meva opinió és que el programa hauria d’acabar al juliol i per a la primera pujada de tipus caldrà veure les nostres projeccions, els diferents escenaris i decidir. I res s’ha decidit fins ara», ha assegurat.

Referent a això, ha explicat que com més temps es mantingui alta la inflació, major serà la possibilitat de tenir clàusules d’indexació salarial en els processos de negociació col·lectiva, pel que ha advertit que si s’observés un desancoratge de les expectatives d’inflació i efectes de segona ronda, aquest seria un element clau per al futur de la política monetària.

«Creiem que ens estem acostant al pic», ha aventurat Guindos al ser qüestionat sobre l’evolució de la inflació, i ha expressat la seva confiança que començarà a descendir en la segona meitat de l’any. «Però tot i així, estarà per sobre del 4% en l’últim trimestre», ha advertit.

Així mateix, ha remarcat que una recessió tècnica actualment no forma part de les projeccions del BCE, que s’actualitzaran al juny, tot i que ha reconegut que s’ha registrat un clar deteriorament de l’entorn econòmic com a conseqüència de la guerra a Ucraïna.

«La taxa de creixement de l’economia europea serà molt baixa en la primera meitat de l’any. Però no crec que hagi d’entrar en territori negatiu en aquesta primera meitat», ha afirmat.