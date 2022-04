Les patronals CEOE, Cepyme i ATA van fer pública ahir la proposta que van remetre a José Luís Escrivá per reformar les cotitzacions dels autònoms. Les entitats empresarials entren al joc de la negociació i la fan pública, amb la intenció d’evitar que, davant el bloqueig escenificat en les últimes trobades, el Govern apostés únicament per llançar-se a un pacte amb els sindicats i les seves organitzacions d’autònoms afins. Per tractar de tapar aquesta via, des de les patronals proposen cotitzacions en funció de 12 trams d’ingressos que deixarien a pagar quotes d’entre 205 i 400 euros mensuals. Segons aquestes, les rendes baixes pagarien igual que amb la proposta del Govern, les mitjanes una mica menys i les altes substancialment menys. La reforma del règim especial de cotització dels treballadors autònoms porta un mes encallada i el Ministeri d’Inclusió no ha citat a la mateixa taula en un mes als agents del sector.