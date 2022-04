Amb la guerra a Ucraïna, Rússia no només ha tornat el conflicte armat a Europa, sinó que està posant en perill l’efectivitat de tota l’estructura institucional que ha servit de marc a les relacions internacionals de les últimes dècades. Aquest repte, que s’evidencia des de fa gairebé dos mesos a les Nacions Unides, s’ha tornat a manifestar aquesta setmana a Washington, on durant l’assemblea de primavera del Fons Monetari Internacional Moscou ha impedit comunicats de consens.

Rússia va impedir dimecres que hi hagués un comunicat conjunt del G-20 després d’una reunió en la qual representants dels Estats Units, del Canadà i del Japó, així com la presidenta del Banc Central Europeu i el comissari europeu d’Economia, van marxar en senyal de protesta durant la intervenció del ministre de Finances rus. Dijous, Rússia també va impedir que hi hagués un comunicat de consens del Comitè Monetari i Financer Internacional de l’FMI, el principal òrgan assessor de la junta de governadors, que des de desembre presideix la vicepresidenta primera i ministra d’Economia d’Espanya, Nadia Calviño.

Malgrat l’oposició de Rússia, Calviño ha emès una declaració que, segons ha explicat en roda de premsa, ha sigut recolzada per «una aclaparadora majoria» dels 24 membres del comitè, que, tot i que no té poders formals, dona la direcció estratègica a l’FMI. El text comença recordant la resolució recolzada per 141 països en l’Assemblea General de l’ONU, que «deplora l’agressió de la manera més contundent». Així mateix, el document assenyala «les repercussions perjudicials per a l’economia a través de canals directes i indirectes», urgeix a «una ràpida resolució a través de canals diplomàtics» i apel·la a «més cooperació internacional i reforçat multilateralisme per prevenir la fragmentació i salvaguardar la integració econòmica global».

«Moment per al multilateralisme»

«Si hi ha un moment per al multilateralisme és ara», ha dit Calviño a la premsa en la seva compareixença al costat de la directora gerent de l’FMI, Kristalina Georgieva, en la qual també ha reconegut que l’organisme viu «un dels moments més intensos i complexos» de la seva història. «El multilateralisme és l’únic camí si volem lidiar amb els reptes compartits, específicament el canvi climàtic, i temes relacionats com la seguretat energètica i alimentària que exigeixen la nostra atenció urgent», ha declarat també.

Calviño ha destacat, a més, que malgrat les tensions s’ha aconseguit avançar en un tema vital: l’establiment del Fons de Resiliència i Sostenibilitat, que ajudarà països de baixos ingressos i altres d’elegibles a lidiar amb reptes estructurals de llarg termini com el canvi climàtic i les pandèmies que plantegen riscos macroeconòmics. Georgieva ha anunciat que 12 països, incloent-hi Espanya, han ofert ajuda financera i hi ha ja 40.000 milions de dòlars per posar en marxa el fons.

Yellen, cauta sobre l’embargament energètic a Europa

Rússia també va ser dijous un assumpte que va abordar la secretària del Tresor dels Estats Units, Janet Yellen, que en una altra roda de premsa a Washington es va mostrar molt cauta sobre si els europeus haurien de segellar el veto a l’energia russa. Tot i que Yellen ha defensat que Europa «clarament ha de reduir la seva dependència de Rússia respecte a l’energia», també ha assegurat que «s’ha d’anar amb compte».

Yellen argumenta que una prohibició total de les exportacions d’energia russa a Europa comportaria una pujada de preus del petroli global, una situació que podria perjudicar molt a Europa i poc a Rússia, que, de fet, podria treure benefici fins i tot si caiguessin les seves vendes a Europa al treure més diners d’altres exportacions.