La fira Integrated Systems Events (ISE) aspira a emular el Mobile com a fira barcelonina de referència internacional. L’ISE, que se celebrarà entre el 10 i el 13 de maig, situarà Barcelona en l’epicentre mundial de la tecnologia audiovisual. El president de l’ISE, Mike Blackman, ha assegurat aquest dijous que estarà «content» si l’edició d’aquest any del congrés iguala els visitants del Mobile World Congress del 2022 de Barcelona que va acollir més de 60.000 persones. Fins al moment s’hi han registrat uns 28.000 visitants, tot i que la majoria (entorn del 60%) solen inscriure’s la setmana anterior a la celebració firal. L’ISE se celebrarà al recinte Gran Via de Fira de Barcelona i ocuparà cinc pavellons i 45.000 metres quadrats, amb 120 països representats. La fira que arriba a Barcelona després d’haver-se celebrat durant 16 anys a Amsterdam ha suposat un pol d’atracció perquè empreses del sector audiovisual situïn a la capital catalana les seves estratègies i fins i tot hi instal·lin oficines. El gran suport institucional a l’ISE ha compensat parcialment l’organització per l’efecte de la pandèmia i la suspensió de la fira en el seu format habitual i que va suposar una clatellada de què encara l’ISE no s’ha recuperat completament. Per a aquesta edició s’ha passat de més d’un miler d’expositors a uns 700 pel veto a les empreses russes i les dificultats de les empreses xineses (unes 300) que han suspès la seva presència en fires internacionals.

